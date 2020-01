‘Da je teta poginula u požaru doznao sam iz medija’

“Mama, pogledaj što piše! Izgorio je dom za starije i nemoćne u Zagorju”. Riječi su to koje je Katici Sinković uputila njena kćer kad je ujutro na portalima vidjela vijest o tragediji kakvu ne pamte na tom području. “U Zagorju? Pa tamo ima puno domova, nije valjda da je to onaj u kojem je naša teta”, odgovorila je gospođa Katica.

No već sljedećim klikom obistinile su se sumnje koje su imale kad su počele čitati vijesti koje su iskakale “po cijelom internetu”. Bio je to baš taj dom. Zelena oaza, smještena u Andraševcu, u koju su tetu Katičinog supruga Stjepana smjestili zajedno sa njenom mlađom sestrom. On je iste sekunde nazvao u dom.

VIDEO Vatrogasac o požaru u domu za stare i nemoćne

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Žao mi je, moje saučešće. To mi je prvo rekla ženska koja tamo radi. Nisam stigao ništa više ni ispitivati. Uzeli smo stvari i došli smo iz Zagreba. Nadamo se da nije patila – rekao je Stjepan Sinković, koji je danas, u trenutku kad je stigao u mjesto pored Oroslavja, nije saznao ništa više od toga da je njegova teta, Jelena Bogović, bila jedna od šestero poginulih starijih i teško pokretnih u požaru drvene kućice. Za dva je dana trebala slaviti 104. rođendan. U dom su je Stjepan i Katica smjestili kad je navršila 102. godine, a njena sestra preminula je već nekoliko tjedana nakon što su ih primili.

- Teško je bilo naći dom za dvije sestre. Cijeli život su zajedno bile. I onda smo našli tu mjesto. Ona je bila prije u gornjoj zgradi, po noći je jako vikala pa su pitali bi li je mogli preseliti u donji objekt. Mislili smo da će joj biti bolje jer je dolje manje ljudi. Radi se o drvenoj kućici, u jednoj sobi su trebale biti njih dvije, a u drugoj njih četvero. Tko bi mislio da će se ovako nešto dogoditi – govore Sinkovići i naglašavaju da se nikad nisu imali na što žaliti. Teta Jelena nikad, kažu, nije rekla da je gladna ili žedna ili da “nekaj ne štima”. Uvijek je, kažu, bila čista i uredna, na njoj nisu pronašli niti dekubituse, unatoč tome što je bila nepokretna.

Za dva dana napunila bi 104 godine

- Uvijek smo joj nosili krekere i banane, nedavno smo bili kod nje. Bila je kost i koža, imala je oslabljen sluh i vid, ali nikad se nije žalila – govore Sinkovići. Gospođa Jelena djece nije imala, no imala je puno nećaka, a upravo je njih odabrala da se za nju brinu. - Grozno je da je doživjela 104 godine i da je ovako umrla. To je strašno! - kazao je Stjepan Sinković.

VIDEO Starački dom nakon požara u kojem je smrtno stradalo šestero ljudi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njegovu tetu i još njih petero koji jutros poginuli za lijepog vremena na terasi ispred kuće znao je viđati Zoran Krstić iz Krapinskih toplica, čija je majka Stana bila smještena u kući pored pomoćnog objekta koji je izgorio.

- Često su tamo bili, dovezli bi ih u kolicima. Inače smo prezadovoljni uslugama u domu, osoblje je fantastično, hrana je dobra, s obzirom na novac koji plaćamo. To je vjerojatno najniža suma koju možete platiti, radi se o 3500 kuna, a plaćaju ih oni kojima nisu dostupni komforniji i ugodniji domovi. No osoblje se stvarno trudi da pruži sve što je u njihovoj mogućnosti. Daju stvarno maksimum, a majka je izuzetno zadovoljna. Otkako je u domu, raspoloženje joj se popravilo, ima i društvo, stvarno se preporodila – rekao je Zoran Krstić, dodajući da nije pitao, kad je tražio mjestu za majku, imaju li protupožarnu zaštitu.

- Takva pitanja se ne postavljaju, meni je bilo bitno da postoji 24-satna skrb, a postoji, jer sam provjerio da je to definitvno tako. U ovom krilu u kojem je smještena moja mama osoblje je stalno prisutno i imaju noćne smjene, dolaze na svaki poziv i pružaju kompletnu njegu, tako da sam s te strane potpuno miran i zadovoljan. Što se moglo dogoditi da je došlo do takve buktinje, ne znam. Ne znam niti kakva je njihova praksa i koliko puta osoblje nepokretne korisnike obilazi tijekom noći – kazao je Krstić, koji s majkom nije uspio razgovarati jer je cijeli dan tamo bila policija, koja je provodila očevid, jednako kao i državna odvjetnica. No potvrdili su im, kaže, da je živa.

VIDEO Premijer Plenković došao na mjesto nesreće

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ugljični dioksid

- Dok nismo došli na mjesto tragedije, nismo znali što je s majkom. Saznali smo iz medija – kaže Marta Turkulin Horvat, Krstićeva nevjenčana supruga. S vlasnicom doma nisu razgovarali, dodaju, a tijekom cijelog dana Gabijela Čičković nije bila dostupna niti novinarima. Na pozive nije odgovarala, slušalicu su digli tek novinarki jednog portala, koja je okrenula njen broj. Javila se ženska osoba, koja se predstavila kao njena kćer, koja je rekla da ne može ništa komentirati. Dom je nedavno posjetio i gradonačelnik Oroslavja Emil Gredičak, a Gabrijela Čičković to je objavila i na svom Facebook profilu.

- Druženje je bilo veselog duha. Jako lijepa gesta našeg gradonačelnika, tim više što među korisnicima ima i građana grada Oroslavja – napisala je na Fejsu Gabrijela Čičković.

Sućut je izrazila i Marija Pletikosa, državna tajnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koja je rekla da se radi o privatnom domu koje nije osnovalo ministarstvo, no bez obzira na to, osigurat će smještaj za one koji su bili u objektu pored onog koji je izgorio.

– Nikakvih prijava nije bilo od strane korisnika i članova obitelji, pričekat ćemo rezultate očevida, pa ćemo vidjeti kako dalje postupati – zaključila je Pletikosa.

– U slučaju požara dolazi do izgaranja ugljičnog dioksida koji se brže veže za stanice u organizmu od kisika i dolazi do gušenja i prije no što dođe do opeklina opasnih po život. Brzo dođe do velike koncentracije plinova, u pitanju su minute i još ako je riječ o starijim i teže pokretnim osobama, vrlo je moguće da one u tim trenucima, nažalost, ne stignu pobjeći – komentirao je pulmolog dr. Saša Srića.