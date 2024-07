Crnogorski čelnici iznenađeni odlukom: 'Nisam očekivao da će se moderna Hrvatska poistovjećivati s NDH'

Predsjednik parlamenta Andrija Mandić , čelnik prosrpske i proruske desnice i jedan od trojice političara koji su u Hrvatskoj proglašeni nepoželjnim, priopćio je na sjednici skupštine da Crna Gora neće poduzimati nikakve recipročne mjere povodom odluke službenog Zagreba da Mandića, potpredsjednika Vlade Aleksu Bečića i lidera desničarske Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića proglasi za nepoželjne osobe. Mandić i Knežević zajedno su u koaliciji Za budućnost Crne Gore, koja je dio vladajuće većine u Crnoj Gori, a početkom tjedna njihova koalicija je dobila ministarska mjesta u rekonstruiranoj vladi Milojka Spajića.

“Crna Gora ostaje posvećena dobrosusjedskim odnosima. A razumijem i da Hrvatska želi da vodi politiku kakvu ona hoće", kazao je Mandić dodavši da se od čitave priče sve na kraju svelo na reakciju koja se odnosi na samo tri političara. "Nijedan dobronamjerni čovjek nije mogao ni naslutiti da će se u 2024. godini moderna Hrvatska poistovjećivati s NDH na način što će liderima tri stranke zabraniti ulazak u Hrvatsku", poručio je on. Mandić je podsjetio da je nakon usvajanja Rezolucije o Jasenovcu pozvao delegaciju Hrvatskog sabora da posjeti Crnu Goru te da taj poziv i dalje stoji. Također naveo je da ostaje pri stavu da je Rezolucija o Jasenovcu "mjera naše pripadnosti narodima koji baštine tekovine slobode, istine, pravde i mira".

Potpredsjednik crnogorske vlade i predsjednik stranke centra Demokratske Crne Gore, Aleksa Bečić, priopćio je u četvrtak da ga je Hrvatska proglasila nepoželjnim jer su zastupnici njegove stranke glasali za Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu te navodi da se on sam nije bavio Hrvatskom u svojim javnim nastupima, niti je zastupnik u parlamentu Crne Gore gdje je izglasana rezolucija. "Mada, ima još predsjednika stranaka koje su glasale i članovi su vlade, tako da kriterija očito da nema. Ima politike, kao i ranije u odlukama nekih drugih susjeda” naveo je Bečić u priopćenju podsjećajući da je Srbija njegove stranačke kolege, kada su prije par godina glasale za Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, stavila na 'crvenu' listu, “odnosno maltretirani smo satima prilikom svakog prelaska granice nekih preko godinu dana dok ta mjera nije ukinuta”.

Obraćajući se državi Hrvatskoj, naveo je da kao nacionalni Crnogorac i predsjednik građanske stranke, nikada ni on ni njegova stranka nije dijelio žrtve po vjeri i naciji. "Zato smo uvijek sve genocide i zločine osudili, uvijek ističući i zapisujući po više puta da je odgovornost individualna, te da ni jedan narod nije i ne može biti genocidan, jer ljude nikada nismo dijelili osim na ljude i one druge. To je građanska, europska i civilizacijska vrijednost”, naveo je Bečić. Čelnik desničarske Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević na mreži X komentirao je odluku da bude proglašen nepoželjnim u Hrvatskoj. "Znači, moj đed Milan, po kome nosim ime uzalud je poginuo na Đurđevdan 1945. oslobađajući Karlovac od ustaša i nacista. Izgleda su oni pobijedili, a mi izgubili", napisao je Knežević, uz "šaljivi" komentar da će ga "ubiti žena jer im propade rezervacija za Rovinj".

Oporba: Ova politička garnitura ne može uvesti Crnu Goru u EU

S druge strane Damir Šehović iz oporbenih socijaldemokrata kazao je da činjenica da je jedna članica EU proglasila crnogorske čelnike nepoželjnima pokazuje “karakter i suštinu aktualne prepakirane i nevješto našminkane vladajuće garniture”. Zastupnik oporbene Demokratske partije socijalista (DPS) Ivan Vuković rekao je da nova vlast Crnu Goru sramoti pred svijetom. "Predsjednik parlamenta i potpredsjednik vlade - persona non grata u državi-članici EU. I nesretni premijer čija se stranka ‘ubila’ dokazujući proeuropski karakter vladajuće većine. I Crna Gora, nesuđena prva naredna članica Unije, koju pred svijetom sramote svi zajedno", napisao je Vuković na mreži X.

Iz oporbene Ujedinjene reformske akcije Dritana Abazovića priopćeno je da je sada jasno da ova politička garnitura ne može uvesti Crnu Goru u EU. Hrvatska je crnogorske političare Andriju Mandića, Milana Kneževića i Aleksu Bečića proglasila nepoželjnima u Hrvatskoj zbog narušavanja dobrosusjedskih odnosa, priopćilo je hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) u četvrtak. Andrija Mandić predsjednik je crnogorske skupštine, čelnik prosrpske i proruske desnice, Milan Knežević je desničarski zastupnik također blizak Beogradu, a Aleksa Bečić potpredsjednik vlade iz redova Demokrata, koji su također glasali za rezoluciju o Jasenovcu.

MVEP navodi kako su proglašeni nepoželjnima u Hrvatskoj zbog „sustavnog djelovanja na narušavanju dobrosusjedskih odnosa” i „kontinuiranog zloupotrebljavanja Republike Hrvatske u unutarnje političke svrhe”. Crnogorski parlament je, na inicijativu Andrije Mandića, krajem lipnja donio rezoluciju u kojoj se osuđuje genocid u logorima Jasenovac, Mathausen i Dahau, a njeno donošenje se tumači kao odgovor na Rezoluciju o genocidu u Srebrenici koju su nešto ranije donijeli Ujedinjeni narodi, a za koju je glasala i Crna Gora.

