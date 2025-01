COTRUGLI MBA: Platforma za strateški rast i inovacije vođene AI tehnologijama

U svijetu financija, gdje su preciznost i strateško razmišljanje ključ uspjeha, kontinuirano učenje i usavršavanje igraju presudnu ulogu. Ivana Gracin, voditeljica kvantitativnih istraživanja u Erste banci, kroz COTRUGLI MBA program usavršila je svoje vještine, proširila perspektivu i stekla alate potrebne za donošenje strateških odluka. Njezino iskustvo pokazuje kako MBA nije samo obrazovni program, već transformativno putovanje koje pruža alate za uspjeh i liderstvo.

„Oduvijek sam bila vođena mišlju da je važno uvijek znati svoje snage i slabosti te da je neprestani rad na sebi ključan za uspjeh. Znala sam da imam priliku rasti i razvijati tim, ali i sebe kao menadžera, i nisam propuštala prilike – iskoristila sam ih. Jednom sam prilikom pročitala citat Jacka Welsha: Prije nego postanete lider, uspjeh je sve o vašem vlastitom razvoju. Kada postanete lider, uspjeh je sve o razvoju drugih.

Taj mi se citat jako svidio, odlučila sam krenuti tim putem i on mi je i danas zvijezda vodilja. Od samog početka svoje karijere radim u strateškom upravljanju rizicima, što uključuje poznavanje šire slike funkcioniranja ekonomije i bankarstva u cjelini, kao i na mikro razini. Međutim, shvatila sam da trebam nastaviti učiti, razumjeti poslovanje i dalje se razvijati, pa sam se 2013. godine upisala na COTRUGLI MBA program. Sjajni kolege, izvrstan program, vrhunski međunarodni predavači, radno okruženje i intenzivan timski rad s menadžerima i potencijalnim poduzetnicima iz cijele regije oblikovali su me u ono što sam danas. Program me potaknuo da preispitam sebe, svoje načine predviđanja situacija i rješavanja problema, kao i stil suradnje i donošenja odluka.

Danas vodim odjel kvantitativnih istraživanja, koji uključuje Data Science i njegovo korištenje za unapređenje poslovnih procesa banke te integrirano upravljanje rizicima, što rezultira definiranjem optimalne razine rizika koji smo spremni preuzeti bez ugrožavanja održivosti poslovnog modela banke. Svakodnevno surađujemo sa svim organizacijskim jedinicama banke. To donosi izazove, zahtijeva stalnu prilagodbu situacijama i ljudima, a nerijetko i kompromisna rješenja koja nisu uvijek po volji.

Kada sam preuzela svoju sadašnju ulogu, suočila sam se s nekoliko izazova. Savladavanje tehničkih preduvjeta za razumijevanje i obavljanje ovog posla bio je samo jedan od njih. Međutim, kao najveći izazov izdvojila bih ljude – vođenje vrhunskih talenata i koncentraciju visokih IQ-a, ali ponekad i snažnih ega. Svaki dan zahtijeva rad s različitim ljudima, pregovaranje, raspravu i donošenje rješenja i odluka. MBA program dao mi je sjajne alate za djelovanje u ovoj ulozi. Naučio me kako izvući najbolje iz ljudi i postići svoje ciljeve te da nije poraz ako rezultat odmah ne izgleda onako kako sam prvotno zamislila.

Program me naučio da morate 'razbiti nekoliko jaja da biste napravili omlet', što mi je postao jedan od najdražih životnih citata. Svatko tko želi uspjeti u životu i postići nešto mora se suočiti s određenim žrtvama ili pogreškama.

Sretna sam što sam dobila priliku raditi s vrhunskim stručnjacima, od kojih neke danas mogu nazvati prijateljima, steći nova profesionalna znanja i vještine za izvrsnost u strateškim aktivnostima, zadržati mirnu glavu u svim situacijama, njegovati i razvijati tim, procjenjivati prilike i rizike te donositi inovativna nova rješenja za izazove.“

AI augmentacija: Budućnost vođena tehnologijama

Jedan od ključnih novih elemenata COTRUGLI MBA programa je uvođenje umjetne inteligencije (AI) u poslovne procese. Polaznici stječu praktična znanja o tome kako AI može optimizirati poslovanje, unaprijediti donošenje odluka i poboljšati učinkovitost.

Ivana naglašava kako je AI augmentacija ključna za budućnost bankarstva: „Umjetna inteligencija omogućuje nam da bolje razumijemo podatke, predvidimo rizike i prilike te donosimo inovativna rješenja. AI nije samo alat, već promjena paradigme koja transformira način poslovanja.“

COTRUGLI: Više od obrazovanja

Jedan od najvećih benefita COTRUGLI MBA programa za Ivanu bila je prilika za rad s vrhunskim kolegama i mentorima: „Rad u interdisciplinarnim timovima naučio me kako bolje razumjeti različite perspektive, dok je mreža kolega postala neprocjenjiv resurs za moj profesionalni razvoj.“

Zašto odabrati COTRUGLI MBA?

Inspirativno okruženje

Program okuplja profesionalce iz različitih industrija, pružajući platformu za razmjenu ideja i stvaranje inovacija. AI augmentacija i inovacije

Fokus na umjetnu inteligenciju priprema polaznike za budućnost vođenu tehnologijama. Mentorska podrška kroz CoLab

CoLab povezuje polaznike s iskusnim mentorima koji pomažu u razvoju strateških rješenja i liderstva. Mreža vrhunskih profesionalaca

Alumni mreža omogućuje stvaranje trajnih poslovnih veza i prijateljstava. Osobni i profesionalni rast

Program razvija ključne voditeljske i strateške vještine potrebne za uspjeh u dinamičnom poslovnom okruženju.

Ako želite, poput Ivane Gracin, steći alate za vođenje timova, donošenje strateških odluka i inovacije vođene podacima, COTRUGLI MBA nudi savršenu priliku za profesionalni i osobni rast. U Zagrebu će se 7. veljače 2025. održati Info Session na kojem možete saznati sve što vas zanima o COTRUGLI MBA programu.