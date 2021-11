Ćorušić: Cijepljenje u trudnoći - da. Potreba za respiratorom kod trudnica veća do 6 puta

Ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb Ante Ćorušić komentirao je epidemiološku situaciju, kao i stanje u KBC Zagreb u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'.

- Na Rebru što se tiče COVID-a, danas smo na 212 postelja, od kojih 40-ak intenzivnih. Od danas popodne spremamo još jedan odjel s 45 postelja, tako da ćemo imati preko vikenda 257 COVID postelja. Naš maksimum koji možemo napraviti glede postelja je 250 do 270, a da ne pate ostali pacijenti koji su COVID negativni. Kod nas još uvijek sustav i non COVID pacijenata funkcionira. Kardiokirurški bolesnik ne može ići kao hladni pogon, neurokirurški bolesnik starije dobi ne može ići kao hladni pogon, to moramo raditi. Malo smo se "prenapregnuli", ali funkcioniramo. Umorni smo, ali mislim da ćemo izdržati, rekao je Ćorušić.

Naveo je da je na aktualnih 212 postelja angažirano je 250 djelatnika.

- To je zadovoljavajuća brojka. U prvom valu je malo bilo drugačije, sad smo u jedinice intenzivne njege i COVID odjel stavili ljude kojima je to i struka. To su prvenstveno pulmolozi, anesteziolozi, kardiolozi, ljudi koji znaju liječiti te ljude. Ako stavite na taj odjel jednog ginekologa ili dermatologa, to nije to. Uz usko kvalificirane ljude koji znaju stavili smo i sestre koje znaju i obučene su raditi s takvim bolesnicima, dugi niz godina znaju moderne tehnologije koje koristimo pri liječenju bolesnika - objasnio je čelni čovjek KBC Zagreb.

Ćorušić je kazao da je u prvom i drugom valu prosjek pacijenta bio blizu 80 godina, dok je sad prosjek pacijenata oko 62-63 godine.

- Sada je prosjek godina naših pacijenata oko 62, 63 godine. Dakle, imate ljudi od 80 i 45 godina. Dobni prosjek se sve više snižava. Mi smo na jedinici intenzivnog liječenja, omjer je cijepljenih pacijenata na 17,3 posto, a necijepljenih je 82,7 posto. Očigledna je razlika u jedinici intenzivnog liječenja u korist necijepljenih osoba. Kao stručnjak sugeriram ljudima da se cijepe u što većem broju jer time štitite sebe i druge oko sebe, naglasio je.

Podsjetio je kako je za trudnice uvriježeno pravilo da se kod nekih zbivanja u trudnoći u prvom tromjesečju ne daju lijekovi, da se ne cijepe. Isto tako je naveo kako prema podacima iz SAD-a i Njemačke na uzorku 235 tisuća trudnica, među kojima je 35 tisuća dobilo cjepivo u trenutku kad nisu znale da su trudne, nije bilo većih komplikacija i posljedica.

- Cijepljenje u trudnoći - da, jer se cjepivom trudnica štiti od bolesti. Bolest COVID-19 kod trudnica uzrokuje 5 do 6 puta veću potrebu za respiratorom, nego kod žene iste životne dobi koja nije trudna. Cijepljenjem od početka štiti se majka i dijete, istaknuo je.

Upitan koliko se zaposlenika u KBC-u Zagreb cijepilo, a koliko ima necijepljenih koji odbijaju se testirati ustvrdio je da KBC Zagreb ima 6207 zaposlenika.

- Od tog broja liječnika je blizu tisuću, procijepljenost liječnika je viša od 90 posto kad zbrojimo one koji su preboljeli. Kod sestara je njih više od 75 posto koje imaju COVID potvrdu. I kod pomoćnog osoblja raste cijepljenost. Onih koji se nisu cijepili, nisu preboljeli i odbijaju se testirati je vrlo malo. Sveukupno ih je bilo 9. Od toga smo podijelili sada 4 otkaza ugovora o radu, a jedna djelatnica je sama dala otkaz kada se nije željela testirati, isteklo je vrijeme, iskoristila sva prava i sama dala otkaz, rekao je.

