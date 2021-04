PROBLEM STOČARIMA

Čopor vukova zaklao 87 ovaca: 'Stalno ih čujemo. Nekidan sam vidio 9 komada kako prelazi cestu'

Potencijalno rješenje bilo bi i u odstrelu vukova, no on se u Hrvatskoj nije dogodio već osam do devet godina jer su vukovi zakonom zaštićena vrsta