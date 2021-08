Špijuni otkrivaju podrijetlo korone, preko superračunala proučavaju gomile podataka iz Wuhana

Administracija Joea Bidena nastavila je stopama svojih prethodnika pod Donaldom Trumpom sumnjičeći Kinu da je dopustila da novi koronavirus iscuri iz laboratorija u Wuhanu.

I nastoji pronaći temelj u dokazima s terena. Ne baš onako kako su to radili atomski stručnjaci po Iraku, jer na teren je već bila izašla skupina znanstvenika Svjetske zdravstven organizacije, no koja nije pronašla ništa. A nije joj u tom smislu puno ni omogućeno.

Amerikanci su sada preuzeli stvari u svoje ruke pa je tako CNN objavio kako obavještajne službe Sjedinjenih Država prekapaju po, kako se naziva, škrinji s blagom podataka o genetici koronavirusa kako bi došli do konačnog odgovora o njegovu podrijetlu. Što bi trebalo uslijediti nakon što te podatke uspiju na pravilan način i pročitati.

U istrazi 17 institucija

Taj golemi katalog informacija sadrži i genetske nacrte izvučene iz uzoraka virusa koji je proučavan u laboratoriju u Wuhanu. Praktično od početka pandemije pojedini krugovi sumnjaju da je izvor zaraze zapravo baš laboratorij, posljednja teorija govori o tome kako se radi o laboratoriju u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti u Wuhanu koji se nalazi odmah pokraj tržnice za koju se tvrdi da je ‘ground zero’ zaraze koja je paralizirala svijet.

Ali, u vijesti o istrazi američkih obavještajnih službi ne navodi se odakle su došli do ovako velikog broja vrijednih podataka. Činjenica je kako su za stvaranje ovakvih baza podataka i njihovo procesiranje potrebne mreže vrlo jakih računala, zapravo cijeli cloudovi, pa se tako ostavlja mogućnost da se do podataka došlo hakiranjem. No, ovu golemu količinu sirovih podataka treba na neki način i pročitati, odnosno prevesti u nešto upotrebljivo.

Joe Biden za to je službama koje se bave podrijetlom virusa dao 90 dana. Utvrditi stvarno podrijetlo virusa čak je i stvar političkog kao i obavještajnog prestiža u situaciji teškog nadmetanja s Kinezima praktično na svim poljima osim bojnog. U svrhu istraživanja ovih podataka koriste se superračunala Nacionalnih laboratorija američkog Ministarstva energetike, u tom je entitetu 17 istraživačkih institucija.

Tehnologija je jedna stvar, ljudi druga, jer podaci su pisani na kineskom stručnom jeziku, pa je potrebno jako poznavanje takve komunikacije. A takvi ljudi morali bi zadovoljavati i visok stupanj sigurnosne provjere, gotovo je sigurno da takvih nema baš jako puno. Minimalni je cilj ove istrage utvrditi na koji je način virus preskočio sa životinje na čovjeka.

Odgovor na to pitanje dao bi ujedno rješenje zagonetke o njegovu putu od virusa do pandemije, je li iscurio iz laboratorija ili je na čovjeka dospio negdje na otvorenom. Postavlja se i pitanje baze podataka o 22.000 uzoraka virusa koji su proučavani u Institutu za virologiju u Wuhanu, a koju je kineska vlada skinula s interneta još u rujnu 2019. te od tada odbija dati bazu na uvid.

Logika nalaže kako bi se u toj bazi mogle nalaziti informacije o genetičkoj povijesti koronavirusa, no ima znanstvenika koji sumnjaju da tamo ima nečega s čime se znanost u ovih sada već više od godinu i pol dana pandemije nije već upoznala.

Zaokret kod demokrata

Nije poznato je li i ova baza uključena u ovo što sada istražuju američke službe. Čak i ako se utvrdi na koji je način virus dospio u čovjeka, bit će potrebno još dokaznog materijala kako bi se utvrdile sve činjenice o virusu koji je izazvao pandemiju. I dalje se po ovim pitanjima sumnja u sve, očito, za Amerikance su i dalje otvorene sve mogućnosti.

Ali se i svaka tvrdnja mora apsolutno dokazati, a za ovu se bazu podataka koja je došla u ruke Amerikanaca smatra kako sadrži upravo takve podatke koji to mogu i omogućiti, ponajprije genetske sekvence. Ovo je i zaokret kod demokrata, koji su prije godinu dana nepobitno smatrali kako je virus na čovjeka prenesen iz prirode, a sada ne isključuju mogućnost da je ipak iscurio iz laboratorija.

