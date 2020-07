Članovi biračkih odbora odbili ići u kuće COVID-pozitivnih

Mnogi birači zbog COVIDa-19 nisu uspjeli iskoristiti svoje biračko pravo, bilo da su pozitivni na SARS-coV-2 ili su u samoizolaciji kao kontakti. Na vrijeme su se prijavili nadležnom izbornom povjerenstvu, ali nitko iz biračkog odbora nije im došao na kućnu adresu.

- Svim smo biračkim odborima dostavili podatke svih birača koji su javili da ne mogu na biralište, dali smo im upute da obiđu te svakako ljude, poslali smo i dva automobila za to. Informacije s terena su različite. Velik broj ljudi je na taj način glasalo, dio ih je otišao izvan obuhvata biračkog odbora, npr. netko iz Dugava otišao je k obitelji u Sesvete. Neki su i pokušali zloupotrijebiti situaciju s pandemijom iz vlastitog straha od moguće infekcije pa su nam se javili tvrdeći da su u samoizolaciji, a kad smo ih tražili dokaz epidemiološke sčužbe, pokazalo se da ga nemaju i nisu u samoizolaciji. Predsjednici nekih biračkih odbora rekli su nam da su članovi biračkih odbora, a osim predsjednika i zamjenika to su sve stranačke osobe, odbili ići u dom birača koji imaju covid-19 ili su u samoizolaciji, zbog straha od zaraze. Jednostavno je tako, usprkos tome što je Državno izborno povjerenstvo apeliralo na biračke odbore da to svakako učine - kazali su nam u Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Zagreba, nadležnom za 650 biračkih mjesta od kojih svatko sa po 1500 do 2000 birača, naglasivši da se glasanje ipak prvenstveno održava na biračkom mjestu.

Gasanje od kuće pokaže se problematično na svakim izborima, a pogotovo sada kad je u izolaciji skoro pet tisuća ljudi, a oboljelo od koronavirusa 842.

- Ako birački odbori imaju gužvu na biračkom mjestu i nemaju za to vremena, nisu dužni ići na adresu pojedinih birača. To je problem na koji i inače upozoravamo. I dalje se događa da su neki ljudi izvan svog biračkog mjesta, npr. na moru su i nisu vodili računa o tome da oni jednostavno ne mogu izaći na glasanje na biračko mjesto u toj sredini gdje se trenutno nalaze. Izostalo je bolje informiranje Državnog izbornog povjerenstva. Izbori u vrijeme pandemije zahtjevni su, ali trebalo se bolje pripremiti, ali političke elite nisu za to bile zainteresirane - kaže Oriana Ivković Novokmet, direktorica GONG-a.