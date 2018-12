Mali trikovi koje želite znati: Evo kako 'složiti' savršeni blagdanski make up look

Za sve one koji su ovih dana u potrazi za savršenim blagdanskim make up lookom, poznata zagrebačka vizažistica Ines Krajnović kreirala ih je šest. Inspirirana poznatim divama hrvatskog glumišta Sanjom Vejnović i Milom Elegović te mladom hrvatskom pjevačicom Ginom Victorijom Damjanović, Ines je predstavila ključne trendove za ovo doba godine.

„Ovom prvom kampanjom prije svega željela sam staviti naglasak na ono što redovito savjetujem svojim klijenticama – njegovan, svjež i besprijekoran ten baza je svakog make up looka. Potrošite par minuta više na izgradnju dobre podloge i tek nakon toga krenite se igrati s bojama. Ovih dana prestaje važiti ono „manje je više“ i sve je dopušteno. Blagdanski dani rezervirani su za raskoš. Jake boje i dramatičan look na očima te mat ruževi ultimativni su trendovi ove sezone koji se izvrsno uklapaju u praznični look. Kad kažem da je ovih dana sve dopušteno, doslovno i mislim na sve, igrajte se glitterima, jakim ruževima i intenzivno naglasite oči. Za dobar make up osim dobro njegovane kože, potrebni su i dobri proizvodi, a kao vizažist s dugogodišnjim iskustvom otkrila sam neke u koje se mogu zakleti i koje preporučujem svojim klijenticama. Prije svega to su Touche eclat i ruž Pur Couture The Slim sa savršenim mat nijansama iz Yves Saint Laurenta.“ – savjetovala nam je Ines Krajnović.

Vrckava, simpatična i uvijek nasmijana Gina bila je inspiracija za klasičan blagdanski look – blistav i svjež ten, besprijekorna linija crnog tuša na očima i crveni ruž na usnama uvijek su odličan izbor s kojim nećete pogriješiti, ali niti proći nezamijećeno. Za drugi look Ines je kombinirala plavo sjenilo s nude usnama za odvažnije žene koje žele biti drugačije i ostati doslijedne svom karakteru.

Uvijek besprijekorno elegantna i izražene osobnosti, glumica Mila Elegović bila je inspiracija za dva profinjena looka. Ines često ističe kako joj je godinama Mila i muza i prijateljica te da se međusobno inspirativno nadopunjuju. Naglašene oči s tamnim sjenilom ili crveni ruž Mili savršeno pristaju i nepogrešiv su odabir za ove blagdanske dane.

„Ines je maleni čarobnjak čije ruke ne nanose mom licu make up, već čaroliju“- komentirala je Mila njihovu suradnju.

Sanja Vejnović, po mnogima jedna od najljepših hrvatskih glumica, Ines je bila posebno nadahnuće. Željela je pokazati kako i žene u pedesetim godinama uz svježi i njegovan ten te pravilnim izborom boja, mogu biti inspiracija čak i mladim djevojkama. Sanja ima toliku izražajnu osobnost te je Ines posebno uživala u preispitivanju i promišljanju make up ideja, a najvažnije joj je bilo da savršeno pristaju Sanjinom karakteru te da iz nje izvuku ono najljepše.

„Ines je u potpunosti prepoznala moj karakter i uspjela pretočiti u make up moju impresiju mene same.„ – Sanjine su riječi o ovoj suradnji.

