Fuchs: Već me duže vrijeme brinu društvene mreže. Utječu na psihu i ponašanje mladih

Nakon održane sjednice Vlade ovog četvrtka, ministar Radovan Fuchs dao je izjave za medije na temu uvođenja eksperimentalnog programa Cjelodnevne škole i uvođenja tri nova predmeta u školama. Podsjetimo, Vlada je na prijedlog ministra Beroša također danas službeno proglasila kraj pandemije koronavirusa.

- Prvo treba naglasiti da su ti predmeti koji idu u škole koje su odabrane, ne ide u sve škole. Dakle, uvode se praktične vještine gdje bi se povećale sposobnosti djece, drugo imamo podjelu Prirodu i Društvo kao dva zasebna predmeta. Zatim imamo informacijske i digitalne kompetencije, to je predmet koji zamijenjuje dosadašnju informatiku u nešto drugačijem obliku. Sve u svemu, pet predmeta je - Društvo i zajednica je kurikulum za koje je već završeno savjetovanje, a za ostale je ono u tijeku - poručio je na početku.

Poručio je kako će se napraviti selekcija prijavljenih škola te neće biti sve primljene u eksperimentalni program, no vjerojatno će ih biti više od 50. Komentirao je i slučaj fotografije pištolja koju je jedan učenik u Zagrebu objavio na društvenim mrežama. - Upoznat sam s time, ali ovakvih objava smo mogli očekivati, upozoravali smo da su mreže dostupne svima. Imali smo i nekih drugih objava na mrežama, i to od starijih ljudi što smo odmah osuđivali. Kako zaustaviti tu mogućnost nije jednostavno, ali zato imamo MUP koja će donijeti određene preporuke. Mene već dulje vrijeme brine korištenje mreža od strane mladih generacija jer mislim da itekako to može utjecati na njihovo ponašanje i psihu, zbog čega i u uvodimo predmet Informacijske i digitalne kompetencije - poručio je.

