Cijela zemlja pod upozorenjem: Stiže još snijega, mogući i jači pljuskovi s grmljavinom i olujni vjetar

Meteorologinja Tomislava Hojsak najavila je kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana. U petak će na istoku Hrvatske biti oblačno s oborinom, većinom u obliku kiše. Umjeren i jak jugoistočni vjetar prijepodne će okrenuti na jak sjeverni s olujnim udarima. Zahladnjet će, pa će kiša prelaziti u snijeg. Temperatura zraka ujutro od 6 do 10 °C, zatim od 1 do 4 °C.

U središnjoj Hrvatskoj oborina će biti češća u prvom dijelu dana. Većinom će padati kiša, ponegdje i susnježica te snijeg. Poslijepodne smirivanje i razvedravanje. Umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar ujutro će okrenuti na sjeverni s lokalno olujnim udarima. Temperatura zraka od 3 do 8 °C, poslijepodne od 0 do 3 °C, prognozirala je Hojsak za HRT.

Na zapadu obilna oborina - na sjevernom Jadranu kiša, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, a u Gorskoj Hrvatskoj i snijeg. Već u noći će ga biti u Gorskom kotaru, poslijepodne i u Lici. Jak i olujan južni i jugozapadni vjetar sredinom dana okrenut će na sjeveroistočni i buru. Temperatura zraka od 6 do 11 °C, na otocima i viša, poslijepodne hladnije.

I u Dalmaciji najprije toplije, čak od 12 do 17 °C, a poslijepodne hladnije. I pritom pretežno oblačno s kišom pa i lokalno jačim pljuskovima s grmljavinom. Jako i olujno jugo i južni vjetar poslijepodne će okrenuti na sjeverozapadni i buru. Vjetrovito i na krajnjem jugu Hrvatske, uz jak i olujan jugozapadni i južni vjetar, poslijepodne i sjeverozapadni te buru. More umjereno valovito i valovito, ponegdje i jače valovito. Prevladavat će oblačno s kišom, ponegdje i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka od 12 do 17 °C, poslijepodne niža.

"Nakon smirivanja idućih dana će u većini kopnenih predjela prevladavati sunčano, osobito za vikend koji će početi prilično hladnim jutrom. Već u nedjelju jačanje jugozapadnjaka te porast temperature. U ponedjeljak oblačnije, u gorju i uz malo kiše. I na Jadranu većinom sunčano, u subotu i hladnije nego proteklih dana. U nedjelju će zapuhati jugozapadnjak te će se najprije na sjeveru gomilati oblaci. U ponedjeljak je moguća i koja kap kiše, no barem će temperatura porasti", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Spomenimo da su za petak diljem cijele Hrvatske, bez iznimke, upaljeni meteoalarmi. U svim regijama na snazi je upozorenje zbog vjetra, a u kninskoj, riječkoj, splitskoj i dubrovačkoj i zbog mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom. U kninskoj i gospićkoj upozoravaju i na moguću obilnu oborinu. Detaljnije pogledajte ovdje.

