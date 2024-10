Cezarova vojnika terete da je prevozio drogu, oružje i članove organizacije za 4.500 eura

Muškarac (39), državljanin BiH, 19. je osoba koja je optužena da je bila član zločinačke organizacije specijalizirane za krijumčarenje droge , a kojoj je, prema tvrdnjama USKOK -a, na čelu Dino Muzaferović Cezar. On je nedostupan jer je bio na izdržavanju kazni zatvora po Italiji i Njemačkoj, Hrvatska je tražila njegovo izručenje koje je zapelo negdje u bespućima međunarodne pravne pomoći, pa je Cezar, nakon što je riješio svoje probleme s talijanskim i njemačkim pravosuđem trenutačno nedostupan i slobodan. Europol i američka DEA, ga označavaju visoko važnom metom, vjeruje se da je jedan od vođa Balkanskog kartela, dokopati ga se želi i matična mu država BiH, u kojoj mu se zadnjih mjeseci plijeni poprilično velika imovina.

USKOK je protiv njegove kriminalne skupine istragu pokrenuo lani, nakon što su u svibnju na zagrebačkim Srednjacim pripadnici Specijalne policije uhitili više članova skupine, a kako je istragom bilo obuhvaćeno više od 20-ak osoba, od kojih su mnoge bile nedostupne, istraga je za neke od njih razdavanja. Na koncu su, uključujući optužnicu koja je sada podignuta protiv 39-godišnjaka, do sada su protiv članova Cezarove skupne podignute ukupno četiri optužnice, prva u siječnju ove godine.

Što se tiče sada optuženog 39-godišnjaka, on se tereti da je bio dio zločinačke organizacije koja se osim krijumčarenjem oružjem bavila i trgovinom drogom. Unutar organizacije, bio je zadužen za prijevoz droge, oružja, novca i članova zločinačkog udruženja kao i za daljnju neovlaštenu prodaju droge, čime si je pribavio nepripadnu imovinsku korist od najmanje 4.500 eura. USKOK je u optužnici tražio da mu se produlji istražni zatvor u kojem je od uhićenja i oduzme protupravno stečena imovinska korist. Postupak je razdvojen protiv još tri okrivljenika, protiv kojih je istraga pokrenuta u svibnju lani.

USKOK Cezarovu kriminalnu skupinu tereti da su od početka 2022. do 24. svibnja 2023., u Hrvatskoj, Sloveniji te BiH, nabavljali radi daljnje preprodaje veće količine droge te oružja i streljiva. Konkretno tereti ih se za nabavku, raspolaganje i preprodaju najmanje 23 kilograma kokaina, 87 kilograma heroina, 131 kilograma marihuane, 100 kilograma hašiša, točno neutvrđenu količinu amfetamina te najmanje 6,1 kilograma mješavine paracetamola i kofeina koje su koristili za povećanje mase droga.

Sva navedena droga bila je vrijedna najmanje 3,3 milijuna eura. USKOK navodi da su optuženici drogu prodavali za najmanje 30.000 eura po kilogramu kokaina, 1.600 eura po kilogramu marihuane te 500 eura za 100 grama hašiša. Amfetamin su prodavali po cijeni od najmanje 1.300 eura za kilogram, a heroin za 22.000 eura po kilogramu. Ukupno su zaradili za svoju "firmu" najmanje 525.640 eura, smatra USKOK.

Prema optužnici drogu su nabavljali u Crnoj Gori, Turskoj, Belgiji i Nizozemskoj. Drogu i smjesu za povećanje mase droge tzv. punila dovozili su do unajmljenih garaža i stanova Zagrebu i Ljubljani, te BiH i Njemačkoj. Droga se u garažama i stanovima skrivala i pripremala za daljnju prodaju, miješala s punilima, vagala i pakirala te se prema uputama dostavljala i prodavala kupcima u više europskih država. Osim za drogu, USKOK optuženike tereti i za nezakonitu nabavku i posjedovanje oružja pa se u optužnici navodi da su imali najmanje 12 pištolja, dvije automatske puške, 6000 metaka, 20 kilograma eksploziva, dva detonatora, magnetom za pričvršćivanje eksploziva te daljinskim upravljačem za detonatore. Vatreno oružje, streljivo i eksplozivne tvari okrivljenici su nabavljali u BiH koje su potom sakrivali po BiH te Hrvatskoj i Sloveniji.

Novac zarađen na drogi i oružju okrivljenici su međusobno dijelili ovisno o ulogama koje su imali. Prvooptuženi je tako bio zadužen za prenošenje informacija i davanje uputa o konkretnim zadaćama i djelovanju zločinačkog udruženja, za financiranje obrane uhićenih članova zločinačkog udruženja, za nabavljanje, kupnju i prodaju droge i prikupljanje novca od prodaje, za prijevoz droge, oružja, novca i članova zločinačkog udruženja, za pronalazak i najam stanova i garaža, za nabavu automobila, dogovore oko izrade skrivenih prostora u automobilima te je vodio brigu o vatrenom oružju, streljivu i eksplozivnim tvarima.

Drugooptužena se pak brinula za najam stanova i garaža u kojima se droga skrivala i pripremala za prodaju, za prijevoz droge, novca i članova zločinačkog udruženja te za osiguranje sredstva za prijevoz krijumčarene droge. Neki drugi članovi zločinačke organizacije bili su zaduženi za prodaju droge, pomaganje u prijevozi i skladištenju droge, drugi za prevođenje na strane jezike, treći za prijevoz novca za kupovinu droge.... Među optuženicima ima i obrtnika čiji su kamioni korišteni za transport droge, a koja bi bila skrivene među legalnom robom, pa su se trebale osigurati kamionske rute.... Neki su optuženici pomagali kupcima da nakon kupnje skrivaju drogu, a vodila se briga i o vatrenom oružju, streljivu i eksplozivnim tvarima.

Muzaferovića skupina koristila se enkriptiranim telefonima te komunicirala preko SKY-a. Tako se doznalo da sebe zovu "firmom". Automobile koje koriste u obavljanju posla za firmu zvali su "službenim vozilima". Robu koju prodaju zvali su žuto (heroin), bijelo (kokain) i zeleno (marihuana, hašiš). Što se tiče Muzaferovića, on je naslućuje se iz tih razgovora, autokrat, kojeg ni uhićenje po tjeralici i smještanje po talijanskim i njemačkim zatvorima nije spriječilo s da nastavi s vođenjem s tog "posla". Enkriptirani mobitel je imao i u zatvoru, a osim što je probijena ta enkripcija, istražitelji su uspjeli ubaciti "bubice" u automobile i stanove optuženika. "Bubice" su svoj posao odradile savršeno pa je jedan od djelatnika "firme" u siječnju 2023. sjedio u Golfu slovenskih oznaka i pričao svojoj - majci.

- Javio mi se Dino. Iz zatvora. Ima mobitel. Rekao mi je da nastavimo punim gasom bez stajanja. Kazao je i da meni sve prepušta i da se nastavim dalje boriti. Dino je čovjek koji ima 50 milijuna eura kapitala. No on se ne ponaša raskalašeno... Sve živo ima, vile, bazene i aute od 200.000 eura... No njega nema nigdje.... Nitko ga ne vidi...

