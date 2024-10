Optužili ih 240, 176 ih osuđeno jer su priznali

Pandemija COVID-a odavno je iza nas, a bolest koja je svojevremeno cijeli svijet doslovno izula iz cipela te zbog koje je kretanje, pa i život, bio ograničen, danas se malo tko sjeća. No ima i onih, kojima COVID nije uzrokovao samo zdravstvene već i pravne problem, a među takvima je 240 osoba koje je USKOK u više optužnica optužio za primanje i davanje mita. I to jer se nisu htjeli cijepiti, no htjeli su imati COVID potvrdu, u vrijeme kada se bez COVID potvrde nije moglo nikamo. To “zadovoljstvo” plaćali su od 100 do 500 eura, a tada vjerojatno nisu slutili da će ih to “malo mito” dovesti u velike probleme. A bome ih je skupo stajao i stav da se, iz ovih ili onih razloga, ne žele cijepiti. Jer su neki od njih, na koncu zbog “malog mita”, morali platiti poprilično velike novčane kazne.

Iako je riječ o ogromnom broju optuženika, većina njih neće ni doći do suđenja. Razlog? Odlučili su priznati krivnju i nagoditi se s USKOK-om. Zbroj za sada izgleda ovako: u dvadesetak optužnica, krajem prošle i početkom ove godine optuženo je ukupno 240 ljudi, no za njih 176 postupak je već okončan jer su priznali krivnju te su na temelju nagodbe s USKOK-om osuđeni. Drugim riječima, USKOK je dobio 176 osuđujućih presuda, u kojima su izrečene dvije kazne zatvora, tri kazne zatvora koje su zamijenjene radom za opće dobro te 171 uvjetna osuda. Osim toga, izrečeno je 18 sporednih novčanih kazni u ukupnom iznosu od 193.000 eura. Toliko su, prema podacima USKOK-a, optuženici koji su njima osuđeni morali uplatiti u proračun. Od onih okrivljenika koji su se teretili da su stekli protupravno stečenu imovinsku korist, a takvih je, kaže USKOK, bilo osam, oduzeto je 26.329 eura. Drugim riječima, USKOK je do sada u predmetu u kojem je ukupna šteta bila manja od 30.000 eura u proračun vratio 219.329 eura. I tu vjerojatno nije kraj, jer je prema neslužbenim informacijama i među 64 preostala optuženika, za koje postupak do sada nije okončan, još velik broj onih koji se spremaju na priznanje krivnje i nagodbu s USKOK-om.

Među optuženicima je bilo i poznatih osoba, poput pjevača Tonyja Cetinskog, opernih pjevačica, manekenki, ali i liječnika, konobara, poduzetnika, svećenika te cijelih obitelji. Mozak operacije trgovine s COVID potvrdama bila je Petra Marković (prije Rumiha) koja je bila medicinska sestra zaposlena u Doma zdravlja Zapad – Zagreb, no više nije. Jer je dobila otkaz. I ona je priznala krivnju te je na temelju nagodbe i osuđena na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije i pol godine zatvora. Od izrečene kazne iza rešetaka mora provesti godinu dana, a preostalih godinu i pol dana zatvora joj se mijenja uvjetnom kazanom uz rok kušnje od pet godina. Bila joj je izrečena i sporedna novčana kaznu od 15.000 eura te joj je oduzeto 22.600 eura.

USKOK ju je teretio da je bila na čelu zločinačkog udruženja koje je od rujna do studenog 2021. omogućilo ljudima koji nisu bili cijepljeni te koji nisu imali pravo na digitalnu COVID potvrdu da je ishode. Te osobe davale su mito posrednicima, a oni bi novac proslijedili Petri Rumihi koja bi potom u informacijski sustav Ministarstva zdravstva neosnovano upisala da su cijepljeni, na temelju čega su potom neosnovano ishodili EU digitalne COVID potvrde.