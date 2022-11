Čekićem usmrtio suprugu u snu pa se branio na sudu: 'Zgrožen sam, učinio sam to jednoj savršenoj osobi'

Nebojša R. (54) pod optužnicom je da je prije osam mjeseci u stanu u zagrebačkom Prečkom s više od 15 udaraca čekićem po glavi usmrtio suprugu.

Danas je iznio svoju obranu na Županijskom sudu u Zagrebu, a utvrđeno je kako je u vrijeme ubojstva bio smanjeno ubrojiv.

- Kriv sam. Teško mi je jer je između pokojne supruge i mene vladala čista ljubav i nisam joj imao namjeru učiniti ništa nažao. A tu noć na 26. ožujka 2022. legli smo oko 22.30 sati i probudio sam se oko 3 ujutro. Šetao sam oko stola po dnevnoj sobi i pričao sam sa sobom. Na putu do kupaonice nogom sam zapeo u hodniku o čekić kojim smo tu večer slagali bijeli ormar na balkonu. Uzeo sam ga i otišao u sobu - ispričao je optuženi na sudu, prenosi Jutarnji list.

- Ona je spavala na krevetu, nije čula da joj prilazim i sve se desilo u histeričnoj brzini. Odjenuo sam se jer sam bio u pidžami, čekić sam zatim stavio u torbu na kotačiće i unio u auto kojim sam se vozio neko vrijeme - dodao je.

Tužiteljica ga je na to upitala ''zašto nije udario po nečem drugom, a ne po ženi koja spava - ako je nije imao namjeru ubiti''.

- Udarate histerično suprugu po glavi, kažete da je niste namjeravali ubiti, no što ste onda time željeli - upitala je, na što je on pojasnio da ne zna.

Dodao je kako se sve odvilo vrlo brzo i da je ona, dok ju je udarao, cijelo vrijeme spavala. Dodao je i kako nije primijetio da je ona ozlijeđena, a nije bio ni svjestan ni krvi koja je bila posvuda.

- Kad sam se probudio u ćeliji jutros u 2,43 sata, pred suđenje, pogledao sam se u ogledalo i zapitao se jesam li doista to napravio? Zgrožen sam jer sam to učinio jednoj savršenoj osobi. Imao sam traumatično djetinjstvo, kasnije i probleme s bolesnom majkom koju sam smjestio u dom, a prije tog događaja od veljače sam patio od kronične neispavanosti. Obitelj je to primijetila kao i pokojna supruga koja me naručila psihijatru - objasnio se Nebojša R.

Ipak, svoj brak sa ubijenom prikazao je kao idilu prepunu ljubavi. Nju je nahvalio na sudu, a spomenuo je i putovanje na more autobusom, kao i njenih ''majstorija'' u kuhinji.

Sada mu za se sudi za obično ubojstvo za koje mu prijeti najmanje pet godina zatvora. Sudski vještak utvrdio je kako je osumnjičeni u inkriminirano vrijeme bio u izrazito kriznoj situaciji i psihičkom tjesnacu. Tužiteljstvo je na kraju zaključilo kako je osumnjičeni suprugu opkoračio dok je ležala na bračnom krevetu te joj je sjeo na donji dio trupa prekriven poplunom.

Onemogućio joj je da se miče i nakon toga joj čekićem zadao višestruke snažne udarce po glavi i vratu. Isto je nastavio unatoč tome što se branila, što utvrđuju i obrambene ozljede na rukama koje su nastale. Na kraju ju je povukao po rubu kreveta i ostavio je potrbuške s licem na krevetu kako bi joj zadao još udaraca u zatiljne dijelove glave.

Na sudu je svjedočio i otac ubijene.

- Tog 26. ožujka, oko 9 sati nazvala me susjeda iz stana pored rekavši da majstori, koji su trebali Tatjani i Nebojši dovršiti ugradnju stolarije, ne mogu u stan jer im nitko ne otvara. Otišao sam odmah do stana, otvorio ključem vrata i u spavaćoj sobi vidio kćer kako bočno leži na rubu kreveta. Ruka joj je visila preko ruba, jastuk je bio sav krvav, kao i glava pa je njezina plava kosa izgledala skroz crno. Bio sam u totalnom šoku i počeo vikati: ‘Netko je ubio Tatjanu‘. U sobu nisam ulazio kako ne bih kontaminirao ništa - ispričao je otac, a svoju priču ispričala je i majka ubijene.

- Puno je smršavio i bio opterećen brigom za majku koju je doveo iz Cavtata i smjestio je u dom. Inače, budio se ujutro pred zoru, ustajao nemiran i pucketao prstima. Bio je zabrinut i da će ostati bez posla iako je njegov poslodavac rekao da neće. Tatjana ga je uspjela nagovoriti da potraži stručnu pomoć te ga je u travnju, dva tjedna prije ubojstva, naručila kod psihijatra. Bio je nekako čudno povučen, ali takvoga smo ga prihvatili jer su on i kći djelovali skladno - kazala je na sudu.

