Upoznali se na internetu: Otputovala ga je upoznati, ubio ju je, raskomadao i prodao njene organe

Meksikanka Blanca Arellano (51) pronađena je mrtva nakon što je otputovala u Peru gdje je htjela uživo upoznati muškarca kojeg je upoznala preko interneta i dopisivala se s njim mjesecima. Bila je raskomadana i bez organa.

Blanca je upoznala Juana Pabla Jesusa Villafuertea Pinta (37), studenta medicine i biotehnologije na aplikaciji za igrice. Nakon što su bili u kontaktu nekoliko mjeseci odlučila je otputovati iz Meksika u Peru kako bi ga upoznala. Ukrcala se na zrakoplov i bez traga nestala svega tjedan dana kasnije, piše Daily Mail.

Tražila ju je nećakinja koja se zabrinula nakon što tjedan dana nije mogla stupiti u kontakt s njom. Nazvala je Juana, a on joj je rekao kako se Blanca vratila u Meksiko, jer joj on nije mogao pružiti što je očekivala. No samo nekoliko dana nakon toga na plaži, blizu Juanova stana, pronađeni su dijelovi tijela bez glave, odsječeni prst s prstenom, te torzo bez organa. Tragove krvi policija je pronašla u stanu studenta medicine, pa je odmah i uhićen. Ispostavilo se da je krv Blancina, te je Juan optužen za ubojstvo, trgovinu ljudima i organima.

Iako je negirao krivnju ostao je u pritvoru, a istraga se nastavlja.

