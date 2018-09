'Propao mi je abortus i rodila sam živo dijete koje mi je umrlo na rukama'

Sofia Khan (35) iz Lancashirea morala je donijeti vrlo tešku odluku da prekine trudnoću. Naime, ona i njezin suprug saznali su da njihov nerođeni sin ima urođenu bolest kralježnice, spinu bifidu. Za Fabulous Online, Sofia se prisjetila što je proživjela u trenutku kada je dobila injekciju koja će zaustaviti srce, a potom osjetila kako se njeno dijete miče u trbuhu. Primalja joj je rekla da je tako nešto "nemoguće".

"Mislim da su mi njegovo rođenje i smrt bili toliko traumatični jer nisam bio spremna za to. Nitko me nije slušao kad sam rekla da osjećam udarce u trbuhu. Nitko mi nije povjerovao", ispričala je. Dodala je da to ne može zaboraviti i da svaki dan misli na taj trenutak. "Nadam se da će u budućnosti primalje slušati majke. Majčin instinkt je toliko moćan", dodala je.

Sofia i njezin suprug Shakeel, koji već imaju 18-mjesečnog sina Mustafu, bili su sretni što su otkrili da je trudna krajem 2017. godine. Nakon 20 tjedana pokazalo se da dijete ima spinu bifidu. Sofija se nadala da će njenog sina uspjeti izliječiti i da će sve biti u redu. No, pretrage su pokazale da dijete nema ni zglobove koljena, te da ima tekućinu oko mozga. Slučaj je bio jako težak i liječnici su savjetovali pobačaj. Sofia i njezin suprug su poslušali liječnike.

Sofia Khan, 35, from Bolton, Lancashire, made the heartbreaking decision to terminate her pregnancy in February after learning her boy, who she named Mohammed, had a severe case of #SpinaBifida and was unlikely to survive. https://t.co/HUtT7nM9R3