Capak o analnim testovima: 'Vi se šalite! Kinezi to rade? Onda hitno treba organizirati drive in'

Analni testovi na Covid-19 mogli bi se uskoro početi koristiti u bolnicama za specifične situacije. Prema riječima medicinske sestre koja radi na Covid odjelu intenzivne o tome se među zaposlenicima naveliko priča, no ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak o tome ne zna ništa.

- Liječnici spominju da bi se to radilo kod pacijenata koji su negativni na koronu na klasičnom testu, ali njihova klinička slika pokazuje da su zaraženi. Recimo slika upale pluća kod Covid pacijenata uvelike se razlikuje od 'normalne' upale pluća, a ako u takvim slučajevima test na koronu bude negativan, primjenjivao bi se analni test da bi bili sigurni što je uzrok bolesti. No to još nismo dobili službeno, ali se o tome naveliko priča - ispričala je medicinska sestra za 24sata.

Naime, radi se o tome da su kineski liječnici uočili kod mnogih asimptomatskih slučajeva da u roku od nekoliko dana virusa više nema u grlu no i dalje ga se može pronaći u probavnom traktu i izlučevinama. Na pitanje jesu li analni testovi stigli u Hrvatsku, Capak odgovara: - Vi mora da se šalite!

Nakon objašnjenja novinarke zašto pita i koje je objašnjenje djela struke kada bi se takvi testovi radili, Capak je ironično dodao: "Ok, ako je tako onda pod hitno treba organizirati drive in."

Sestra koja je otkrila da se u bolnicama razgovara o analnim testovima, upozorila je i da ljudi i dalje umiru, unatoč padu broja novozaraženih.

- Kod nas su na respiratoru pacijenti između 50 i 60 godina. Sve mlađi završavaju na ovom odjelu, a da pri tome prije nisu imali nikakvih kroničnih bolesti niti problema s prekomjernom kilažom. To pomalo plaši jer su prije zaista na respiratoru završili samo stariji ljudi. Liječnici se zaista krvnički bore za svaki život. Držimo pacijente i po mjesec dana na respiratoru kada vidimo da bi ih buđenje u nekom roku od osam dana, kada se to radi, stajalo života. Mnogima tako spasimo život - kaže medicinska sestra koja u našim bolnicama radi gotovo tri desetljeća.

>> VIDEO Prva dama Sanja Musić Milanović sudjelovala u cijepljenju građana