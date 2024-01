Čak 30.000 osviještenih građana podržalo akciju pošumljavanja: 'Nadmašena su sva očekivanja'

Brojni čitatelji Večernjaka koji su se uključili u akciju "Klikni i posadi stablo!", a koju Večernji list provodi u sklopu projekta Rezolucija Zemlja te u suradnji s Hrvatskim šumama, zaslužni su što je gotovo svaki kutak Hrvatske bogatiji za jedno novo stablo – jedna mala zelena pluća koja naš zrak čine čistim i zdravim! Svi koji su na web– stranici vecernji.hr ili rezolucijazemlja.hr ispunili jednostavnu prijavnicu u kojoj su napisali svoje ime, prezime i e– mail adresu te se obvezali da će pokušati živjeti po ekološkim standardima koje Večernji list promovira u sklopu Rezolucije Zemlja, dobili su svoje stablo!

Plemeniti cilj Rezolucije Zemlja prepoznalo je čak 30.000 građana, što akciju čini iznimno uspješnom, ali i dokazuje da je ljudima stalo do zaštite okoliša. Ova je podrška dokaz da je Rezolucija Zemlja doista najveći ekološki projekt u Hrvatskoj.

Nadmašena očekivanja

– Nadali smo se velikom broju ljudi koji će se priključiti akciji, ali ovih 30.000 prijavljenih je nadmašilo sva naša očekivanja. Drago nam je da smo pokrenuli ljude, na kraju krajeva, radimo to za sebe i za svoju budućnost, kao i za one koji dolaze iza nas. Moramo dati sve od sebe da im ostavimo što bolji svijet. Otprilike polovica stabala je već zasađena prije nove godine, a nastavak slijedi u ovoj, tako da će do kraja godine biti posađeno stablo za svakoga tko se prijavio – kazao je Andrej Ribičić, zamjenik direktora marketinga Večernjeg lista.

Iz Hrvatskih su šuma također iznimno zadovoljni akcijom koja je, osim pošumljavanja, iznjedrila i brojne druge aktivnosti u koje se uključila javnost i pokazala da im je stalo da okoliš bude čist, jer to je pravi put i da očuvamo vlastito zdravlje. Eko-projekt Rezolucija Zemlja postigao je velike rezultate: organizirano je više edukativnih radionica za mlade o klimatskim promjenama i zaštiti okoliša, kao i konferencije od kojih je jedna bila međunarodna, nekoliko okruglih stolova, ali i najveće akcije čišćenja okoliša na kojima se u zdanje dvije godine okupilo 18.240 volontera, a prikupilo se više od 380 tona otpada. Svatko tko se pridružio Rezoluciji Zemlja postao je dio promjena kako bi naša Zemlja bila barem malo čišća, ljepša i zelenija.

A svatko tko je na web-stranici rezolucijazemlja.hr ispunio obrazac, postao je dio akcije, svojevrstan kum stabla, u kojoj su djelatnici Hrvatskih šuma zasadili jedno drvo u njegovo ime, a sudionicima je poslan i dokument s potvrdom i lokacijom gdje je drvo njihovo zasađeno.

Velik je broj čitatelja, njih više od 30.000, time obilježio sadnju novih stabala diljem Hrvatske; od Međimurja, Like i Gorskog kotara do jadranske obale. Jedna od jadranskih lokacija je Osejava, na poluotoku koji zovu i "plućima grada Makarske".

– Na toj smo lokaciji imali i požar, a i stabla koje su postojala, stara i do 120 godina, trebalo je zamijeniti novim sadnicama. Riječ je o području od šest hektara površine, a u sklopu projekta Rezolucija Zemlja odradili smo pošumljavanje na četiri hektara površine, gdje smo zasadili 4000 novih sadnica autohtonih vrsta i tako pomladili ova pluća Makarske. Zasadili smo hrast crniku ili česminu (Quercus ilex), zatim pinjol, dalmatinski bor, te čemprese – kazao nam je Boris Šabić, upravitelj Šumarije Makarska. S obzirom na činjenicu da im je klima puno blaža i da zimi nema velikih mrazeva, šumari na Jadranu, zapravo, mogu pošumljavati i tijekom zimskih mjeseci.

– Svaka nam je inicijativa građana u sadnji novih stabala, pošumljavanju i brizi o očuvanju zelenih površina iznimno važna. Svaki pojedinac može napraviti puno u očuvanju prirode, a u suradnji sa strukom, koja zna odgovoriti na izazove koje nam donose klimatske promjene, možemo napraviti puno – dodao je Boris Šabić.

I na području Čakovca, točnije u Donjem Međimurju, Hrvatske šume odradile su pošumljavanje velike površine šumskog terena; i tamo su čitatelji Večernjaka dobili svoja stabla, koja će za desetljeće ili dva izrasti u prave primjerke svoje vrste.

– Na čak 5,8 hektara posadili smo 11.600 sadnica mahom hrasta lužnjaka, koji je autohtona vrsta za ovaj kraj. Kada obnavljamo neka područja, jako pazimo na to da se pošumljava autohtonim sadnicama koje se najbolje prilagode vremenskim uvjetima i terenu na kojem ih se sadi. I ove smo sadnice zaštitili tuljcima; plastičnim cijevima koje biljke štite od divljači, pepelnice i korova i nude im najbolje uvjete za rast i jačanje – kazao nam je tijekom akcije Benjamino Horvat, upravitelj Šumarije Čakovac. On smatra jako važnim učiti djecu u osnovnoj školi koja je važnost sadnje stabala, te očuvanju okoliša i šuma čistima. Važno je djeci pojasniti i da se šumari u Hrvatskoj stoljećima brinu o šumama na najbolji mogući način, pomno prateći životni vijek svakog stabla.

Zdravlje ovisi o čistom zraku

– Kvaliteta naših života ovisi o čistom zraku, o zdravim zelenim površinama i našim šumama i zato je važno da mlade učimo da su svojim ponašanjem kao pojedinci važni u tom procesu – dodao je B. Horvat. Osim na spomenutim lokacijama, lani se u sklopu projekta Rezolucija Zemlja stabla sadilo i na području Vrbovskog, na Petrovoj gori kod Karlovca te na području Gospića.

– Tijekom godine smo u sklopu svog šumsko-gospodarskog plana na području Uprave šuma podružnice Gospić zasadili 233.000 mladih sadnica na puno lokacija, od Gračaca i Udbine do Korenice, Karlobaga i Gospića, od čega je oko 2000 sadnica na području Šumarije Gospić zasađeno u sklopu projekta Rezolucija Zemlja. Naša autohtona vegetacija kojom pošumljavamo su crni bor i smreka, kojih smo zasadili čak 210.000 novih sadnica te bukva, gorski javor i hrast lužnjak – kazao je Ivica Serdar, upravitelj Šumarije Gospić.