Čačić izgubio živce: 'Ne nasjedajte na cirkusante tipa Lauc, Angela Merkel nije debil'

Varaždinski župan Radimir Čačić komentirao je za N1 to što je Varaždinska županija, uvevši mjere 21. studenog, tjedan prije ostatka Hrvatske, došla do 28 posto manje incidencije zaraženih nego na vrhuncu. Komentirao je i poruke Gordana Lauca da će tužiti one za koje drži da ga kleveću.

"Svjetska zdravstvena organizacija ima jasne kriterije. To nije neko naše lokalno pitanje, kvazi ili stvarnih matematičara koji o ovome ne znaju ništa i samo rade štetu. Zna se dnevna incidencija i 14-dnevna", objašnjavao je Čačić:

"Imali smo špicu 28.11. i ona se ponovila, jer ljudi su živa bića i to ne ide pravocrtno. 2.12. bilo je 1216 na 100.000 stanovnika u ovoj županiji. Danas je ona 870. To je sedmodnevna incidencija. To je jedan izvanredan rezultat."

"Na današnji dan prije tjedan dana imali smo novozaraženih 247, a danas imamo 107", dodao je.

S obzirom na oscilacije, očekuje li možda nakon Božića i porast.

"Ja sam sasvim siguran da će doći do porasta, jer ova bolest nije tako komplicirana da svaki, ah, cirkusant, a već sam navodio neka imena tipa Lauc, imamo mi ovdje nekakvih lokalnih...", započeo je misao Čačić, kad mu je reporterka postavila potpitanje, da komentira to što je Gordan Lauc najavio da će tužiti sve za koje smatra da ga u javnom prostoru kleveću ili vrijeđaju.

"Dobrodošao! Dobrodošao!" reagirao je Čačić:

"Ta vrsta priče koja dokazuje da ćemo mi, kao, stati, bez obzira imali mjere ili ne imali, to je opasno, to je dovelo do ove pandemije, to je dovelo do smrti. Nemojmo se igrati s tuđim životima, naročito kad govorimo gluposti", kazao je Čačić i opet se izrijekom osvrnuo na Lauca:

"Dapače, bit će mi posebno zadovoljstvo da ga vidim bilo gdje. I takve. Nije on jedini! Imamo ovdje i lokalnih opsjenara i politikanata."

Čačić nije poštedio ni druge:

"Gradonačelnik je tražio zatvaranje industrijskih pogona na dva tjedna, imate njegovu izjavu 25.11. Ne zatvaranje ugostiteljstva, nego industrije. Mi imamo 42.000 ljudi koji rade u industriji, ukupno imamo 62.000 zaposlenih. Od toga je 2000 ljudi u ugostiteljstvu."

Čačić je dalje detaljnije govorio o okretanju krivulje rasta prema padu u njegovoj županiji:

"Hrvatska ide sporije jer nije ukinula škole. Srednje škole kasne. Mi smo ukinuli odmah srednje škole i fakultete i mi smo ukinuli nastavu u višim razredima osnovne. To je jako značajno za ovaj ogromni pad."

"Mi smo prije mjesec i pol bili najbolji u Europi, Istra i Varaždinska županija, među osam najboljih regija. Nakon toga imali smo eksploziju (broja zaraženih) i od 2.12. mi padamo u udjelu pozitivnih u testiranju. I dalje testiramo dvostruko u odnosu na Hrvatsku, testiramo sve u istom danu, nema kašnjenja i sad smo na 35 posto, što je izuzetno važan podatak", dodao je.

Potom je komentirao navode da je Slovenija uvela mjere, a da one nisu dale rezultata:

"To je još jedna glupost koje stalno slušamo. Oni imaju fantastičan rezultat! Oni su svoje brojeve prepolovili i sad, baš jučer su objavili da idu na popuštanje... Ne samo skijališta, nego i frizerske salone, obrte, kazalište, kina, sve je to bilo zatvoreno."

Čačić je kritizirao i dalje, sada otvoreno cinično:

"Ovdje imamo lokalnog genija koji se zove Čehok i jednu potpuno nesposobnu, rekao bih bez ikakvih ozbiljnih epidemioloških informacija, gospođu Merkel. I sad ta nesposobna gospođa Merkel u jednoj Njemačkoj, koja ima triput bolje brojke od Hrvatske, uvodi nove i strože mjere, jer je svjesna da je to nužno, a mi ovdje trabunjamo o tome da trebamo otvoriti ugostiteljstvo, a zatvoriti proizvodne pogone."

"Ona je zatvorila ugostiteljstvo na broju 141 sedmodnevna incidencija na 100.000 stanovnika, a mi smo zatvorili na 1100. Nama su dozvolili da zatvorimo na 1100", kazao je, precizirajući da im je na 1100 dozvolio zatvoriti ugostiteljstvo Nacionalni stožer. Sve ozbiljne zemlje su prvo zatvorile ugostiteljstvo, rekao je.

"Ljudi, ne nasjedajte hohštaplerima i cirkusantima bez obzira što oni sebe proglašavaju političarima ili matematičarima. Niti je Angela Merkel debil, niti je to itko od ozbiljnih ljudi u Europi. To nisu ljudi koji uvode stroge mjere jer ne znaju ili zato jer nemaju vrhunske epidemiološke timove nego zato jer znaju i ne bave se hohštaplerajem, prodajom matematičkih modela, lokalnim politikanstvom. Samo mjere i odgovornost ljudi", rekao je Čačić i dodao kako se nada da će već u siječnju najranjivija skupina ljudi dobiti zaštitu putem cjepiva

"Slušali smo svakakve gluposti i jednom smo prestali slušati gluposti. Prestanimo slušati gluposti i imat ćemo rezultate", zaključio je Čačić.