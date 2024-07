Burne reakcije nakon preokreta: Oglasila se Le Pen, Macron istražuje opcije nakon iznenađujućih izbornih rezultata

Francuski premijer Gabriel Attal najavio je u nedjelju navečer svoju ostavku nakon što je ljevičarski savez osigurao iznenađujuću pobjedu na francuskim parlamentarnim izborima, a Attalov centristički tabor nije uspio zadržati većinu. Član stranke Renesansa predsjednika Emmanuela Macrona, Attal je u nedjelju navečer rekao da Macronov izborni savez Ensemble nema većinu za upravljanje, te da će svoju ostavku podnijeti u ponedjeljak ujutro. Attalov vladajući savez vjerojatno će skliznuti s 245 mjesta na između 150 i 180, od ukupno 577 mjesta u donjem domu parlamenta - Nacionalnoj skupštini, što ga čini drugom najvećom snagom iza Nove narodne fronte (NFP), za koju se predviđa da će imati između 172 i 215 mjesta.

Macron može zatražiti od Attala i vlade da privremeno ostanu na dužnosti dok se ne stvori većina za novu vladu. S obzirom na Olimpijske igre, koje bi trebale početi u Parizu 26. srpnja, također je moguće da će Attalova vlada ostati na dužnosti još nekoliko tjedana. Macron je imenovao Attala za premijera u siječnju. S 34 godine postao je najmlađi premijer u novijoj francuskoj povijesti. Attal se smatrao prilično popularnim i imao je reputaciju da može otvoreno razgovarati o problemima s predstavnicima drugih političkih tabora.

Ipak, nije uspio osloboditi francusku vladu problema u parlamentu. Attal je vodio i kampanju za parlamentarne izbore. Macron si je zadao cilj postići jasnu većinu za svoje centrističke snage u Nacionalnoj skupštini izvanrednim parlamentarnim izborima, ali njegovo kockanje nije uspjelo. Ipak, njegov je tabor prošao bolje od očekivanog nakon što je prije tjedan dana bio treći u prvom krugu.

GALERIJA Francuzi izašli na ulice, ovako su dočekali neočekivane izbore

Francuski predsjednik Emmanuel Macron nalazi se u 'neodrživoj' situaciji, rekla je u nedjelju Marine Le Pen iz francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje (RN), nakon što je prema izbornim anketama ljevičarski savez neočekivano na izborima osvojio najviše mandata u parlamentu. Projekcije anketara temeljene na prvim rezultatima pokazale su da je RN na trećem mjestu, iza lijeve koalicije Novog narodnog fronta (NFP) i Macronovog centrističkog bloka, iako je vodio u anketama uoči nedjeljnih izbora.

Međutim, Le Pen je rekla da je RN izgubio samo zbog taktičkog dogovora između NFP-a i Macronovog tabora. "Naša pobjeda je samo odgođena", rekla je Le Pen za TF1 TV.

Nakon iznenađujućeg ishoda prijevremenih parlamentarnih izbora, francuski predsjednik Emmanuel Macron usredotočen je na sastavljanje vlade, priopćio je njegov ured u nedjelju navečer. Prije donošenja bilo kakvih odluka, šef države će pričekati konačne rezultate izbora i konačni sastav donjeg doma parlamenta, Nacionalne skupštine, objavila je Elizejska palača. "U svojoj ulozi jamca za naše institucije, predsjednik će osigurati da se poštuje suvereni izbor francuskog naroda", objavljeno je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Elizejska palača također je izjavila da će se morati okupiti broj zastupnika potreban za apsolutnu većinu, javlja BFMTV. "Pitanje će biti može li se formirati kohezijska koalicija kako bi se doseglo 289 zastupnika" u domu od 577 mjesta.

Prema projekcijama niti jedan od tabora ne može računati na apsolutnu većinu. Visok odaziv pokazao je da je raspuštanje Narodne skupštine bilo nužno, navode iz predsjedničke palače. S obzirom na očekivani izborni rezultat s Macronovim centrističkim savezom na drugom mjestu, Elizejska palača je priopćila: "Savez centra je proglašen mrtvim: ali on je tu, čak i nakon sedam godina na vlasti."

Vođa francuskog krajnje desnog Nacionalnog okupljanja (RN) Jordan Bardella žestoko se obrušio na svoje političke protivnike nakon iznenađujuće pobjede ljevičarskog saveza Nove narodne fronte (NFP) na parlamentarnim izborima u nedjelju. Centristički tabor predsjednika Emmanuela Macrona i lijevi savez opisao je kao "jedinstvenu stranku" i "savez nečasnih".

Bardella, nasljednik Marine Le Pen na čelu RN-a, obrušio se na "izborne sporazume" koji su "gurnuli Francusku u naručje Jean-Luca Melenchona", čelnika tvrde ljevice. Ljevičarski tabor i Macronove centrističke snage prije drugog kruga sklopile su savez iz interesa. Kako ne bi jedni drugima oduzimali glasove u izbornim jedinicama gdje su tri kandidata prošla u drugi krug, brojni kandidati su se povukli, što je znatno smanjilo broj mandata radikalne desnice.

"Zamah koji je nosio RN, koji ga je doveo daleko ispred u prvom krugu i omogućio mu da udvostruči broj zastupnika, ključni su elementi naše pobjede u budućnosti", rekao je Bardella.

Prema prvim projekcijama, lijevi savez NFP vodi na parlamentarnim izborima i mogao bi osvojiti 172 do 215 od 577 mjesta. Nacionalno okupljanje moglo bi završiti na trećem mjestu sa 120 do 152 mjesta, iza Macronovog centrističkog tabora sa 150 do 180 mjesta. Pomak udesno u Francuskoj stoga je manje izražen nego što se očekivalo nakon prvog kruga u kojem je RN dobio 33 posto glasova, ali krajnje desničarski nacionalisti ipak će znatno proširiti svoju parlamentarnu skupinu koja je dosad brojala 88 zastupnika