Bulj poslao poruku DP-u pa zaključio: 'Sad će se vidjeti tko je za promjene, a tko je prirepak HDZ-a'

Novi sinjski gradonačelnik Miro Bulj najavio je kako će Most za predsjednika Skupštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji predložiti Ivicu Kukavicu. Kako kaže, s time se složila većina oporbe, osim Domovinskog pokreta. Njihov se stav još uvijek iščekuje, a Bulj im je preko svog Facebook profila poručio što mogu izabrati.

- Kao nositelj liste Mosta koja je druga politička snaga u Splitsko-dalmatinskoj županiji mogu najaviti da će Most predložiti Ivicu Kukavicu za predsjednika Županijske skupštine i on bi to trebao i postati jer je većina oporbe s tim suglasna. Još se čeka samo odluka DP-a.

Dakle, DP može birati između HDZ-a i Keruma i mog suborca i bojnika legendarne Četvrte gardijske brigade Ivice Kukavice!

Sad će se vidjeti tko je za promjene a tko je prirepak HDZ-a!, poručio je Bulj.