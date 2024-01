Bruxelles zaprijetio Orbánu: 'On ucjenjuje i neki mu zaista žele oduzeti pravo glasa u EU'

Neimenovani europski diplomati javno su poručili mađarskom premijeru Viktoru Orbanu da bi, ako ne odustane od blokade dugoročnog financiranja Ukrajine iz proračuna Europske unije, Mađarska mogla ostati bez prava glasa u Vijeću EU. Istodobno, američki veleposlanik u Budimpešti javno je rekao da Orbanova politika "isfantazirane hungarofobije" ide u korist Moskvi i ostavlja Mađarsku izoliranu od partnera u EU i NATO-u. Oba ta javna istupa, koja su se dogodila u petak, dočaravaju da se zaoštrava sukob Orbana s političkim zapadom i da zapadni dužosnici možda skidaju rukavice i spremaju oštriju reakciju.

Summit Europskog vijeća održava se 1. veljače s ciljem da se postigne dogovor koji na prošlom summitu, u prosincu, nije bilo moguće donijeti zbog Orbanova protivljenja financiranju Ukrajine s 50 milijardi eura do 2027. iz proračuna EU. Orban je ponovo pod velikim pritiskom da popusti i pristane na reviziju sedmogodišnjeg proračuna Unije kroz koju bi se osigurao taj vrlo visoki iznos.

Neslužbeno doznajemo da Mađari predlažu da se svake godine iznova odlučuje o financiranju Ukrajine te da to odlučivanje svake godine zahtijeva jednoglasnu odluku svih država članica, no druge zemlje, predvođene Njemačkom, na to ne pristaju. Ne žele dopustiti Orbanu da svake godine iznova prijeti vetom. Žele da financiranje Ukrajine iz europskog proračuna zaista poprimi dugoročniji, predvidiviji oblik. Ostane li Orban pri blokadi revizije europskog proračuna, 26 država članica morat će ići u operaciju dugoročnog financiranja Ukrajine izvan formalnog proračuna Unije, što nije neizvedivo, ali je i financijski i politički skuplje i kompliciranije.

- Ako Orban zaista ponovo blokira dogovor na summitu 1. veljače, oduzimanje prava glasa Mađarskoj korištenjem članka 7. može postati realna opcija - rekao je za Politico.eu neimenovani europski diplomat.

- Mađarski stav nije baš fleksibilan i razina frustracije se povećava - rekao je jedan drugi upućeni sugovornik za Večernji list u Bruxellesu. Dodao je kako mnogi lideri država članica žele tvrđi pristup prema Orbanu. "Hardball" je riječ koja se jasno spominje.

- Ako smo u scenariju u kojem jedna država članica ucjenjuje, nisam siguran da će joj to proći. Ok je ako se to dogodi jednom ili dvaput, ali neki imaju osjećaj da bi se Orbanova blokada ponavljala i na drugim pitanjima te da je jedino rješenje u tom slučaju članak 7. - dodaje naš izvor.

Članak 7. temeljnog ugovora o funkcioniranju EU smatra se "nuklearnom opcijom" i nikad nije korišten, a omogućuje kažnjavanje neke države članice privremenim oduzimanjem njezina prava glasa u Vijeću EU. Donošenje takve odluke je komplicirano i zahtijeva da ostalih 26 država članica bude jasno "za", a iako je Orban među tih ostalih 26 nedavno izgubio važnog saveznika, Poljsku, možda bi mogao računati na Slovačku i njezina novog premijera Roberta Ficu kao saveznika koji bi blokirao takav plan oduzimanja prava glasa Mađarskoj u Vijeću EU.

Kao još jedan znak eskalacije sukoba između Budimpešte i Bruxellesa, odjeknula je i vijest da je ovotjedni prosvjed farmera pred Europskim parlamentom u Bruxellesu organizirao mađarski think-tank institut MCC Brussels, koji je pod Orbanovom kontrolom. Orbanova parlamentarna većina MCC-u je osigurala financiranje kroz 10 postotni vlasnički udjel u naftnoj kompaniji Mol.

