Brutalna tučnjava iz Sesveta osvanula na popularnoj stranici

Na popularnoj internet servisu za objavu videa, LiveLeak, osvanula je snimka tučnjave iz Sesveta koja se, prema podacima s nadzorne kamere, dogodila prošlog mjeseca.

U opisu snimke stoji kako se tučnjava dogodila ispred American Donuta u Sesvetama i to 24.03. u 5.30 sati.

Na snimci se vidi nekoliko osoba kako čekaju u redu za sendviče dok se odvija rasprava između dvojice mladića. Ubrzo jedan mladić udara šakom drugoga i kreće u napad. Ubrzo ga glavom udara u nos kada mu s desne strane prilazi treći mladić. Nakon kratkog razgovora mladić u plavoj jakni zadaje nekoliko udaraca napadaču koji pada na pod.

Mladić koji je prvi primio udarce dolazi do svog napadača i pokušava mu pomoći, no on ubrzo izlazi iz kadra kamere i vraća se nakon nekoliko sekundi kako bi ponovno udario žrtvu. Snimka nakon toga prestaje.