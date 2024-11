Brutalna stvarnost prisilne mobilizacije u Ukrajini, časnik otkrio: 'Prije smo im čak dopuštali da spakiraju stvari'

U srcu ratom razorene Ukrajine , svaki dan započinje mukotrpnim zadatkom za Ukrajinca Artema, jednog od zastrašujućih regrutnih časnika. U tišini jutarnjeg sastanka njegov tim odlučuje na koje će se lokacije uputiti – od kafića i restorana do noćnih klubova – kako bi pronašli mladiće sposobne za vojnu službu. Ono što slijedi igra je mačke i miša koja često izaziva napetost i strah, kako za časnike, tako i za njihove mete.

"Često je kao da se suočavamo s štakorom stjeranim u kut," priznaje Artem u anonimnom razgovoru za britanski The Telegraph. Mladići koje zaustave često se opiru, a situacije eskaliraju u nasilje. "Borba ne prestaje ni kada su već u vozilu. Oni koji pružaju otpor prijete našim ljudima, pa čak i njihovim obiteljima", dodaje. Ukrajinska vojska suočava se s teškim manjkom ljudstva dok se ruske snage kreću brže nego ikada prije od početka sukoba. Svaki novi regrut postao je ključan za opstanak zemlje. Artem, 28-godišnji suprug i otac, priznaje da skriva svoj posao od obitelji i prijatelja jer se rad Teritorijalnog centra za regrutaciju i socijalnu potporu (TCC) sve češće opisuje kao brutalna i nemilosrdna operacija.

Viralne snimke časnika u maskirnim uniformama kako zaustavljaju muškarce na ulici i odvode ih u vojne centre potaknule su paniku među stanovništvom. Na društvenim mrežama, poput Telegram kanala "Vrijeme u Kijevu", građani razmjenjuju informacije o kretanju TCC časnika, označavajući sigurne i rizične lokacije. Pretplatnici opisuju kako muškarci između 25 i 40 godina izbjegavaju prometne dijelove gradova, podzemnu željeznicu i mjesta na kojima bi mogli biti zaustavljeni. Jedan 35-godišnjak, koji se identificirao samo kao "Basiley", kaže: "Mladići se boje slobodno hodati ulicama. Svaki spor automobil koji vozi uz mene izaziva mi tjeskobu. Kad te uhvate, znaš da te možda nikada neće pustiti natrag."

Artem priznaje da on i njegovi kolege imaju strogo postavljene kvote koje moraju ispuniti. Zbog nedostatka ljudstva, gotovo svi muškarci koje sretnu postaju potencijalne mete. "Više ne biramo koga ćemo zaustaviti – svi su sada podložni inspekciji," kaže. Nekada je izbjegavao slabije muškarce ili one za koje se činilo da nisu u stanju služiti, ali sada se sve promijenilo. Svi koje privedu moraju proći medicinsku provjeru. Oni koji zadovolje kriterije odmah se šalju u obuku i pripremu za prve linije. "Nekad smo im dopuštali da se vrate kući i spakiraju stvari, ali sada to ne radimo. Prečesto se sakriju i ne vrate", kaže Artem, dodajući kako ponekad oduzimaju telefone kako bi spriječili kontakt s obitelji.

Mnoge obitelji očajnički traže svoje najmilije koji nestaju nakon što ih TCC privede. Na društvenim mrežama šire se priče o muškarcima koji su već za nekoliko dana poslani na front. Jedna žena iz Kijeva napisala je na Instagramu da traži bivšeg partnera koji je nestao, a ubrzo je otkrila da je već mobiliziran. Artem, koji radi za TCC već godinu i pol, priznaje da je na početku osjećao sažaljenje prema mladićima koje privodi. S vremenom je, kaže, naučio obuzdati emocije. "Na kraju dana, ovo je posao. Uvijek sebi ponavljam: ili oni ili ja", zaključuje. Za Artema je rad u TCC-u bolja opcija nego skrivanje. No, za mnoge muškarce koje on privodi, to znači ulazak u neizvjesnost i opasnost bez povratka.

