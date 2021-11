Situacija u bolnicama sve teža, sve veći broj hospitaliziranih: U Varaždinskoj 247, u Koprivničko-križevačkoj 349 novih slučajeva

Prema neslužbenim podacima, u posljednja 24 sata zabilježeno je 6310 novozaraženih, što je najveći broj zaraženih u jednom danu od početka epidemije u Hrvatskoj. Situacija u bolnicama nije dobra. Sve je veći broj hospitaliziranih i onih na respiratorima. Posljednjih dana imamo i skok broja preminulih. Stručnjaci upozoravaju da je cijepljenje jedini izlaz iz ove epidemije.

Podaci po županijama:

Na području Zadarske županije 179 je novih slučajeva zaraze koronavirusom. Novooboljeli izolaciju provode na područjima gradova Zadar (91), Biograd na Moru (11), Benkovac (6), Obrovac (2), Nin (2) i Pag (6) te općina Bibinje (1), Jasenice (1), Pakoštane (2), Pašman (1), Polača (1), Poličnik (11), Posedarje (3), Preko (3), Privlaka (3), Ražanac (3), Sali (3), Starigrad (8), Sukošan (7) i Škabrnja (5). Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 755 uzoraka, pod aktivnim je nadzorom 1421 stanovnik, a od bolesti se oporavilo 107 osoba. U Općoj bolnici Zadar hospitalizirano je 46 bolesnika, od kojih je šest na respiratoru, a u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru na liječenju su 23 bolesnika oboljela od koronavirusa. U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske nisu evidentirali kršenje mjere samoizolacije.

U Osječko-baranjskoj županiji obrađeno je 813 uzoraka. Od toga je 246 pozitivnih nalaza (Osijek 138, Đakovo 22, Čepin 14, Valpovo 9, Beli Manastir i Belišće po 8, Erdut 7, Donji Miholjac i Našice po 6, Antunovac i Petrijevci po 4, Bilje, Bizovac, Ernestinovo, Kneževi Vinogradi, Punitovci i Semeljci po 2, Čeminac, Darda, Draž, Đurđenovac, Gorjani, Strizivojna, Vladislavci u Vuka po 1). Hospitalizirano je 106 osoba (75 u KBC-u Osijek, 31 u OŽB-u Našice), od kojih su 22 u Respiracijskom centru. Preminule su četiri osobe (iz Belog Manastira, Belišća, Đakova i Koške, u dobi od 78 do 91 godine), a 810 osoba je u samoizolaciji.

Na području Virovitičko-podravske županije u posljednja 24 sata testirano je 117 uzoraka i zabilježen je 31 slučaj zaraze koronavirusom, izvijestio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite.U Virovitici je 18 novozaraženih, Suhopolju 6, Lukaču 2, a Gradini, Slatini, Pitomači i Čačincima po jedan. Na liječenju u Općoj bolnici Virovitica su 42 pacijenata, od kojih četiri na respiratoru, a dvije osobe su u KBC-u Osijek u respiracijskom centru. Od početka epidemije na području Virovitičko-podravske županije zaraženo je 6890 osoba, a 185 je umrlo, navode iz županijskog Stožera.

Na području Koprivničko-križevačke županije u protekla 24 sata zabilježeno je 349 novozaraženih osoba koronavirusom, izvijestio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite. Tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 495 uzoraka – PCR i brzim antigenskim testiranjem, sa sumnjom na koronavirus. Trenutačno je u županiji aktivno ukupno 790 slučaja bolesti COVID-19. U protekla 24 sata ozdravile su 43 osobe, a na bolničkom se liječenju nalazi 37 pacijenata. Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije bolest COVID-19 potvrđena je kod ukupno 11336 osoba. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa.

U Varaždinskoj županiji potvrđeno je 247 novih slučajeva zaraze koronavirusom nakon što je testirano 626 osoba, a umrle su dvije osobe, u četvrtak su priopćili iz županijskog Stožera civilne zaštite, dodavši da je povećano zanimanje građana za cijepljenje. Oporavilo se 126 osoba te je broj aktivnih slučajeva u Varaždinskoj županiji 966. U Općoj bolnici Varaždin na liječenju je 119 pacijenata. U jedinici intenzivnog liječenja na respiratoru je devet osoba. Dom zdravlja Varaždinske županije u subotu organizira cijepljenje u Ludbregu. Bilo je predviđeno da se cijepljenje provodi od 8 do 11 sati, no zbog povećanog interesa građana bit će organizirano do 16 sati.

Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla je 24 sata zabilježeno 176 novih slučajeva zaraze koronavirusom, javlja u četvrtak Županijski stožer civilne zaštite. Kako stoji u redovnom dnevnom izvješću, 84 novozaražene osobe su iz Siska, 36 iz Petrinje, 13 iz Lekenika, po osam iz je iz Gline i Hrvatske Kostajnice, sedam iz Sunje, šest iz Topuskog, četiri su osobe iz Popovače, po tri iz Kutine, Lipovljana i Dvora te jedna osoba iz Gvozda.

U izvješću se, kao i obično, stanovnici županije pozivaju na odgovornost te primjenu epidemioloških mjera i odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite, kako bi se spriječilo daljnje širenje zarazne bolesti COVID-19.

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u protekla 24 sata potvrđena su 84 nova slučaja zaraze koronavirusom, priopćili su u četvrtak iz županijskog Stožera civilne zaštite. U Bjelovaru je zabilježeno 68 novih slučajeva zaraze koronavirusom, u Čazmi sedam, u Grubišnom Polju četiri, u Garešnici tri, a u Daruvaru dvije novooboljele osobe. U Općoj bolnici Bjelovar na liječenju je 50 pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojih je njih 7 na respiratoru. Na promatranju je 5 pacijenata. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 601 osoba.

Video: Ravnatelj KBC-a Split: Nikada nismo imali toliko teških bolesnika. Dvije su trudnice na intenzivnoj