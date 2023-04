Brnabić posjetila Zagreb: Prije pola godine Hrvatsku optužila za neprijateljstvo, sada želi dijalog

Naši narodi jesu i moraju biti jamac mira, stabilnosti i prosperiteta ovog dijela Europe - riječi su Ane Brnabić, srbijanske premijerke koje je uputila ove nedjelje pred Velikom skupštinom Srpskog narodnog vijeća (SNV) u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Brnabić je ranije posjetila i Banske dvore gdje se sastala s premijerom Andrejom Plenkovićem, a u svjetlu SNV-ovog usvajanja Deklaracije o pravima i položaju Srba u Hrvatskoj najavila je i kako želi redovitije posjete dužnosnika u Hrvatskoj i Srbiji.

- Mi želimo da to budu samo obični posjeti, da budu češći i redovitiji i da ne bude svaki od njih neki negativan ili neprijateljski simbol, već uobičajeni radni dan koji ćemo iskoristiti za razgovor o svim otvorenim pitanjima i temama koje su važne za budućnost, za sve naše građane i za čitavu našu privredu - poručila je Brnabić.

Ipak, samo pola godine ranije, iz srbijanskog vrha stizale su potpuno drugačiji signali prema Hrvatskoj. Još su u listopadu prošle godine Brnabić i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić bijesnili zbog odluke Vijeća EU o osmom paketu sankcija protiv Rusije u kojoj nije podržan prijedlog Europske Komisije prema kojem bi Naftna industrija Srbije mogla preko Omišlja i Jadranskog naftovoda uvoziti rusku naftu i nakon što embargo stupi na snagu.

Konkretnije, Brnabić je tada napadala Hrvatsku, govoreći kako je taj prijedlog odbijen po ''eksplicitnom zahtjevu i ultimatumu Hrvatske''. - U svom jadu i bijedi, hrvatsko rukovodstvo i hrvatski mediji nisu ni sakrili da su oni to učinili. Ne, Hrvati su morali reći da su oni to napravili. Evo vam lijepo Večernji list... Ovo je otvoreni akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji - poručila je ranije Brnabić. Zbog toga je reagirao i Plenković te poručio kako to nije stav Hrvatske, već stav cijele Europske unije, a vrata su srpskom uvozu nafte uvijek dobrodošla, dokle god se ne radi o ruskoj nafti.

A da je retorika Srbije promijenjiva, mišljenja je i predsjednik Zoran Milanović koji je tijekom ovotjednog posjeta albanskog predsjednika Bajrama Begaja komentirao kako se ''Srbija nalazi u šizofrenoj situaciji''. - Što se tiče Kosova, ona je realnost. Priznala ga je velika većina država članica EU-a i NATO-a, a neke nisu. Pitam se zašto nisu, ali se ljudi ponekad jako dobro, ali katkad jako opasno ponašaju po principu navike cijele države. Puno onoga što sad gledamo da se događa se radi iz navike. Hrvatska je među prvima priznala Kosovo i to nismo napravili kako bismo provocirali Srbiju. Nije zdrav taj patronizirajući mentorski stil da uvjeravaš nekoga da je to nešto što je u njegovom interesu, kao što je to sad u Srbiji. Kosovo je dio Europe, to je realnost, a priznat će ga sve europske države. Srbija se nalazi u pomalo šizofrenoj situaciji u kojoj fantazira o odnosu s Rusijom, kojoj je Srbija samo mali privjesak, a s druge strane moraju živjeti u Europi. Znam što je u našem interesu, a to je pokušaj dijaloga s ljudima u Srbiji, no vidimo kako to zna završiti - komentirao je ranije.