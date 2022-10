Uzbuna u Srbiji: Vučić i Brnabić bijesni zbog Hrvatske, optužili Zagreb za 'neprijateljski akt'

Premijerka Srbije Ana Brnabić optužila je jutros Hrvatsku za “otvoreni akt neprijateljstva” nakon što je, vjerojatno upravo u Večernjem listu, pročitala vijest da Vijeće EU u izglasanoj odluci o osmom paketu sankcija nije podržalo prijedlog Europske komisije o izuzeću po kojem bi Naftna industrija Srbije mogla preko Omišlja i Jadranskog naftovoda uvoziti rusku naftu i nakon što stupi na snagu ranije izglasani embargo na uvoz i transport ruske nafte kroz EU.

Premijerka Brnabić je te zanimljivo iskonstruirane optužbe iznijela jutros u gostovanju na Happy TV. Unatoč tome što i ministrica energetike Srbije Zorana Mihajlović daje činjenično točnu izjavu da se NIS već mjesecima priprema za to da će, nakon što europski embargo stupi na snagu, preko Janafa moći uvoziti samo nerusku naftu, premijerka Brnabić predstavlja najnoviju odluku Vijeća EU kao da EU uvodi sankcije Srbiji i to po “eksplicitnom zahtjevu i ultimatumu” Hrvatske.

VIDEO: Brnabić optužila Hrvatsku za “otvoreni akt neprijateljstva” (Izvor - Jutarnji Program TV Happy/YOUTUBE)

- To da oni iz paketa sankcija izuzmu neke države članice EU kao što je na primjer Bugarska ili Mađarska ili Slovačka, ali da na eksplicitan zahtjev Hrvatske ne izuzmu Srbiju, pa oni time čine direktnu financijsku štetu Srbiji. Svim našim građanima. Izbijajući stotine i stotine milijuna eura direktno iz džepa - izjavila je Brnabić i dodala svoje tumačenje, prema kojemu je Hrvatska zatražila energetske sankcije na štetu Srbije zbog toga što je u Srbiji podignuta optužnica protiv hrvatskih pilota zbog zločina kod Bosanskog Petrovca u Oluji u kolovozu 1995. godine.

- U svom jadu i bijedi, hrvatsko rukovodstvo i hrvatski mediji nisu ni sakrili da su oni to učinili. Ne, Hrvati su morali reći da su oni to napravili. Evo vam lijepo Večernji list... Ovo je otvoreni akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji - zaključila je Brnabić. Spomenula je da su Janaf, građen za vrijeme bivše države SFRJ, financirali i građani Srbije, koji će sada, izračunala je, plaćati 20 posto skuplji benzin jer NIS neće moći preko Janafa vući rusku naftu koja stiže morskim putem do Omišlja. Što se, inače, zna još od početka lipnja, kad je Vijeće EU izglasalo embargo na uvoz ruske nafte u EU, čija primjena počinje u prosincu.

- Ono što su mislili napraviti Rusiji, u srijedu su napravili nama, jer mi ovisimo od naftovoda iz Hrvatske. Koriste to za političku ucjenu i odmazdu. Oni koriste energetiku za politički rat i odmazdu. Hrvatska, a EU je to dozvolila. Koriste energetiku za političke ciljeve - navela je Brnabić i dodala da jedva čeka da EU to objasni. U tom grmu možda, dodali bismo, leži zec, odnosno leži Vučić, jer čitava ova drama premijerke Srbije u veselom jutarnjem programu Happy TV izgleda kao uvertira za nastup predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na summitu 43 državnika nove Europske političke zajednice u Pragu. Na tom summitu se očekuje pritisak na Vučića zbog odbijanja usklađivanja s europskom politikom sankcija prema Rusiji, a iz jutrošnjeg nastupa premijerke Brnabić moglo bi se zaključiti da će Vučić u Pragu glumiti žrtvu hrvatske politike u EU.

- Ako sam do jučer mislila da će predsjednik Vučić na summitu u Pragu biti pod ogromnim pritiscima i pod baražnom paljbom, danas, nakon ove sramotne odluke Europske unije, mislim da će oni biti pod baražnom vatrom od strane predsjednika Aleksandra Vučića - poručila je premijerka Srbije.