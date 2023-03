Branitelji i gradonačelnik bistu žele u Muzeju Domovinskog rata

Odbor za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji Grada Bjelovara i braniteljske udruge protive se postavljanju biste generala Petra Stipetića na Spomen-području Barutana što je iniciralo Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije (DOHVT).

- Za inicijativu smo doznali iz medija i potom je Odbor žurno sazvao sastanak sa svim udrugama proizišlim iz Domovinskog rata. Na tom sastanku donesen je jednoglasan zaključak da bisti generala Stipetića nije mjesto na Barutani jer ondje nisu ni biste branitelja koji su tamo položili svoj život - kazao je Igor Crnomarić, predsjednik Odbora, te dodao da branitelji nemaju ništa protiv generala Stipetića i njegovih zasluga u Domovinskom ratu, no smatraju da Spomen-područje Barutana nije primjereno za postavljanje njegove biste.

Branitelji predlažu da upravljanje Spomen-područjem Barutana od sljedeće godine preuzme Gradski muzej Bjelovar. Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara, također je protiv te inicijative.

- Branitelji nisu protiv Stipetića, nego je Barutana mjesto pijeteta prema poginulim bjelovarskim domoljubima. Osim toga, Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije (DOHVT) nije uputilo Gradu Bjelovaru službeni zahtjev za postavljanje biste na području Barutane i to nije u redu. Smatram da bi bista generala Stipetića trebala biti postavljena u stalnom postavu Muzeja Domovinskog rata - kazao je Hrebak.

