Božinović: Građani mogu vjerovati policiji, nema zataškavanja u slučaju Dekanić

Ministar unutarnjih poslova Božinović rekao je u ponedjeljak da u slučaju vukovarsko-srijemskog župana Dekanića nema zataškavanja i građani mogu vjerovati policiji, te kako je zamjenik ravnateljice USKOK-a koji vodi taj predmet rekao razloge zbog kojih je to uzelo toliko vremena. Župan Damir Dekanić (HDZ) uhićen je prošli tjedan, 15. ožujka, zbog sumnje da je u alkoholiziranom stanju upravljao službenim vozilom i skrivio prometnu nesreću u Cerni, kod Vinkovaca, pred Uskrs 2022..

"Više puta smo javno iskomunicirali da i u policijskom sustavu ima policijskih službenika i službenica koji se ogriješe o propise, ali isto tako smo rekli da je policija institucija koja otprilike na godišnjoj razini provede nekih 500 disciplinskih postupaka protiv svojih službenika. Oko 80 njih bude kazneno prijavljeno i jedan broj, mislim da se radi o broju oko 20-ak godišnje, izgubi posao", izjavio je novinarima ministar Davor Božinović prije sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a.

Dakle, ističe Božinović, mi ne bježimo od činjenice ili mogućnosti da policija i policijski službenik može napraviti grešku, međutim, snaga sustava je upravo u tome da otkrije i sankcionira one u policijskim redovima koji se ogriješe o zakon. A što se tiče konkretnog slučaja, Božinović kaže da tu nema što reći, jer USKOK provodi istragu te da zna otprilike ono što znaju i mediji. Na pitanje je li to zataškavanje išlo do načelnika Policijske uprave, Božinović je naglasio da - "nema zataškavanja".

"Dakle, ako je policija, ako je glavni ravnatelj poslao stručni tim, ako je stručni tim u nekoliko dana sastavio posebno izvješće i dostavio ga USKOK-u, od tog trenutka otprilike USKOK preuzima sve istražne radnje. Prema tome, zamjenik ravnateljice USKOK-a koji vodi ovaj predmet vam je javno kazao sve razloge zbog kojih je to uzelo toliko vremena. Ja mislim da imate sve odgovore", rekao je novinarima Božinović.

Na tvrdnju novinarke da je glavni ravnatelj policije Nikola Milina u svibnju rekao da nema nepravilnosti u unutarnjem nadzoru, ministar Božinović kaže da se on ne sjeća da je Milina to kazao. "I to posebno izvješće siguran sam da je pokazalo nešto što je kasnije bilo itekako od pomoći USKOK-u", istaknuo je Božinović. Poručio je da građani apsolutno mogu imati povjerenje u policiju u Vukovaru.

VIDEO: Uhićen vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić, troje policajaca i dva civila