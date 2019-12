BOŽIĆNA PORUKA

Bozanić: Potrebno je izbrisati mržnju i predrasude prema drugima

"Tko prepozna Boga doživi radost. Božićno nas otajstvo vodi do Božje slave, do Božjega svjetla, to je dar božićne noći", rekao je Bozanić na polnoćki u zagrebačkoj katedrali