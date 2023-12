Boysi se u svom aranžmanu vraćaju preko Njemačke, Beograda... Neki autima stižu u Zagreb

Bakljada ispred zagrebačke zračne luke u nedjelju poslijepodne dočekala je prve Bad Blue Boyse koji su iz Grčke stigli kući nakon krvave makljaže s AEK-ovim huliganima u kolovozu i četiri mjeseca provedena iza rešetaka. Stigli su iz Atene preko Münchena u vlastitom aranžmanu, nakon što su platiti jamčevinu, izrečenu kao mjeru opreza za puštanje na slobodu te su se morali obvezati da se neće skrivati, odnosno da će grčkim vlastima biti dostupni u daljnjem tijeku sudskog procesa.

Kako neslužbeno doznajemo iz izvora bliskih obrani BBB-a u ovom slučaju, visina jamčevine iznosi od tisuću do dvije I pol tisuća eura po osobi. Grčko tužiteljstvo Boyse i dalje terete za 12 kaznenih djela, najteže od njih je udruživanje u zločinačku organizaciju, dok su odbačene optužbe protiv hrvatskih državljanina za ubojstvo 29-godišnjeg navijača AEK-a Michalisa Katsourisa koji je prilikom nereda stradao u sukobu ispred stadiona u New Philadelphiji.

Akcija povratka Bad Blue Boys iz Atene odvija se tijekom vikenda u kaotičnom raspoloženju i bez pravovremenih informacija za obitelji koje ih čekaju u Hrvatskoj, a uzrok tomu je većim dijelom kaotično stanje grčkih institucija. Kako doznajemo od obitelji pojedinih BBB-a koji su bili na popisu prvih 20 osoba za puštanje iz pritvora (podaci poznati redakciji), neke od njih Grci samo su pustili su na slobodu u gradovima gdje su bili pritvoreni.

POVEZANI ČLANCI:

'Grci su ih samo pustili na cestu, nisu znali ni gdje su'

Bez novca, bez mobitela i bez taksi prijevoza s obzirom na to da sve taxi službe u Grčkoj već danima prosvjeduju, Boysima nije preostalo drugo nego otići ponovno u policijsku postaju I potražiti pomoć. Tek nakon što se u priču, nakon poziva zabrinutih obitelji, uključilo hrvatsko veleposlanstvo, organiziran im je prijevoz do jednog grčkog aerodroma odakle su tijekom dana, u vlastitom aranžmanu, stigli u Beograd, a potom automobilom i do Zagreba.

- Prvo su nam javili da ih puštaju u ponedjeljak, iako je do nas već stigla informacija da u petak izlaze. Tada smo zvali veleposlanstvo, pa su onda pušteni iz pritvora. No nisu znali gdje da idu, osim dokumenata kod sebe ništa nisu imali. Vratili su se natrag u postaju, a policajci su ih u jednom momentu samo pokupili i rekli da ih voze za Solun na aerodrom. Tamo su lovili prve slobodne letove, mi smo poslali novac – samo je jedno od svjedočanstava obitelji BBB-a s kojima smo razgovarali u nedjelju.

POVEZANI ČLANCI:

Redakciji Večernjeg lista neki od roditelja javljali su se, ogorčeni jer su pročitali informacije da se navijačima refundiraju troškovi povratka, iako su oni sve organizirali sami. Sve je to dio kaosa koje su proizvele grčke službe još od petka, kad su stigla prva rješenja o ukidanju istražnog zatvora što je mnoge i iznenadilo. Neki su navijači došli do veleposlanstva u Ateni, neki su sami i uz prepratu policije do aerodroma, sami lovili prve slobodne letove.

Hrvatski veleposlanik u Grčkoj Aleksandar Sunko pojasnio je za Večernji list da je zaista izazov za Grke, u čije se organe ne smijemo miješati, sada organizirati povratak Boysa, pa je u izvanrednoj situaciji od Vlade RH stigla instrukcija da se hrvatskim državljanima pokriju svi troškovi. Dvadesetak osoba preko veleposlanstva je sredilo putne listove ili trošak za kartu za povratak, kako je kasnije kazao i hrvatski premijer Plenković.

Athanosis Kaimenakis, grčki odvjetnik većine Boysa koji čekaju rješenje o žalbama na istražni zatvor, ostao je ‘zakopčan’ s detaljima o njihovom povratku kući.Nekada I sam navijač, pripadnik frakcije Gate 13, Kaimenakis je naglasio da je njegov posao da svi budu pušteni i da budu sigurni kada se vraćaju kući. No, neki od navijača su ipak ‘glavinjali’ po ulicama grčkih gradova dok se nisu snašli, dok su neki uspjeli doći do veleposlanstva I preuzeti putne listove ili novac za karte za povratak u Hrvatsku.

POVEZANI ČLANCI:

Pogođeni tajming

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je, pak, u Zagrebu, kako se u Grčkoj odvija process bez presedana te da je naše veleposlanstvo dobilo naputke da se hrvatskim državljanima pokriju svi potrebni troškovi za njihov povratak kući.

- Pitanje je imaju li ti ljudi dokumente, sredstva…. Grčki sudovi i zatvorski sustav vikendom rade, ali ovo se još nkad nije dogodilo. Napravili su izvanredni korak da se Hrvate iz zatvora u Grčkoj što prije pusti. U ovakvim okolnostima i naše veleposlanstvo radi non stop, dosad je nešto manje od 20-ak osoba došlo u po putni list za povratak ili po novčana sredstva za povratak u Hrvatsku. Nitko još nije tražio novac za jamčevinu, ali veleposlanstvo je dobilo naputke da im i to pokrije, a kasnije će se to rješavati. To je uobičajena procedura u kojoj veleposlanstva i konzulati pomažu svojim građanima., pojasnio je PLenković.

Ministar pravosuđa Ivan Malenica izjavio je jučer kako do Božića očekuje povratak svih hrvatskih navijača iz zatvora u Grčkoj, a kako je ministar ranije ‘pogodio’ i tajming kada će Hrvati u Grčkoj otprilike biti pušteni, njegove prognoze mnogi su dočekali s optimizmom u pravnim timovima koji na slučaju rade. Tako neslužbeno doznajemo da se u ponedjeljak očekuju i brzopotezne odluke grčkog tužiteljstva i sudaca istrage o novoj turi Boysa koji se vraćaju u Hrvatsku s mjerama opreza.

POVEZANI ČLANCI:

BBB-i se oglasili zbog 'politiziranja'

U rijetkim istupima za javnost, Bad Blue Boysi su u grupi na Facebooku također reagirali na, kako tvrde, politikantstvo te podsjetili na sredstva koja su prikupili za obranu svojih članova.

Suprotno napisima u pojedinim medijima, troškovi obrane kao i svi drugi troškovi za našu braću u Grčkoj plaćeni su donacijama njihovih obitelji te Bad Blue Boysa i ostalih navijača Dinama, kao i navijača nekih drugih klubova. Svima njima se i ovim putem zahvaljujemo, poručili su iz grupe.

>> VIDEO Milanović o Boysima: 'Kretenski je što ih se uzelo kao satniju zarobljenika'