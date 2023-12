Doznajemo: Prvi Boysi stigli u Zagreb, dio stiže večeras! Grci su neke samo pustili na ulicu

Akcija povratka Bad Blue Boys iz Atene, kao što smo je Večernji list pisao, odvija se u kaotičnom raspoloženju i bez pravovremenih informacija za obitelji koje ih čekaju u Hrvatskoj. Dijelom je to zbog sigurnosti Hrvata koji su zaglavili u 14 zatvora diljem Grčke nakon krvave makljaže s grčkim huliganima u kolovozu u Ateni, kada je život izgubio 29-godišnji navijač AEK-a Michalis Katsouris, ali većim dijelom zbog kaotičnog stanja grčkih institucija. Kako doznajemo od obitelji pojedinih BBB-a koji su na popisu prvih 20 osoba koji su dobili pozitivna rješenja na žalbe za ukidanje istražnog zatvora, neke od njih samo su pustili su na slobodu u gradovima gdje su bili pritvoreni.

Bez novca, bez mobitela i bez taksi prijevoza s obzirom na to da sve taxi službe u Grčkoj već danima prosvjeduju, Boysima nije preostalo drugo nego otići opet u policijsku postaju. Tek nakon što se u priču, nakon poziva zabrinutih obitelji, uključilo hrvatsko veleposlanstvo, organiziran im je prijevoz do jednog grčkog aerodroma odakle tijekom dana, u vlastitom aranžmanu, stižu za Hrvatsku.

Neki od navijača stigli su u Hrvatsku, kako doznajemo od obitelji, nešto prije podneva u nedjelju.

Također su stigli u vlastitom aranžmanu, nakon što su pušteni iz istražnog zatvora te poslani u jedan sabirni centar za strane državljane. Usred noći i njih su prevezli do zračne luke gdje su tražili slobodne letove za Zagreb.

U međuvremenu, stigla je potvrda iz Vlade kako se u Grčkoj trenutno odvija proces bez presedana te kako je naše veleposlanstvo u Ateni dobili naputke da se hrvatskim državljanima pokriju svi potrebni troškovi za njihov povratak kući. Potvrdio je to u nedjelju ujutro i premijer Andrej Plenković.

- Pitanje je imaju li ti ljudi dokumente, sredstva i ostalo. Grčki sudovi i zatvorski sustav vikendom rade, ali ovo se još nije dogodilo, donesena je s njihove strane odluke da se napravi izvanredni korak i da se Hrvate iz zatvora u Grčkoj što prije pusti. U ovakvim okolnostima i naše veleposlanstvo radi non stop, kazao je premijer te pojasnio:

- Dosad je nešto manje od 20-ak osoba došlo u veleposlanstvo, neki su tražili putni list za povratak, neki novčana sredstva za povratak u Hrvatsku. Nitko još nije tražio novac za jamčevinu, ali veleposlanstvo je dobilo naputke da im i to pokrije, a kasnije će se to rješavati. To je uobičajena procedura u kojoj veleposlanstva i konzulati pomažu svojim građanima.

Ranije je hrvatski ministar pravosuđa Ivan Malenica kazao kako očekuje do Božića povratak svih hrvatskih državljana iz Grčke. Ukupno su 102 navijača pritvorena pod optužbama tužiteljstva za 12 kazenih djela, ali ne i za ubojstvo grčkog navijača. Za njegovu smrt optužbe su umjerene prema nepoznatom počinitelju.