Bošnjaković: Ustavni sud je pokazao da može dobro funkcionirati, Ostojić: Donijeli su pogrešnu odluku

Ustavni sud u ponedjeljak utvrdio je ustavnost rada Nacionalnog stožera civilne zaštite, kao i većine njihovih mjera kojima su se ograničavala ustavna prava hrvatskih građana. Odluku Ustavnog suda u RTL Direktu komentirali su SDP-ov bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić i HDZ-ov bivši ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

Upitani je li u Hrvatskoj doista izvanredno stanje, dvojica političara imaju ponešto različito mišljenje.

- Ne u smislu članka 17 Ustava. Kad bismo taj članak primijenili, on se više odnosi na neposrednu ratnu ugroženost i ima bitno složenije mehanizme da se donesu odluke, dvotrećinskom većinom. Ovo je trenutno situacija temeljem članka 16 Ustava koji govori da je moguće ograničiti slobodu i prava zajamčene Ustavom, ali zakonom uz to da ta zabrana bude razmjerna cilju - smatra Bošnjaković i dodaje: - Zamislite da idemo u Sabor donositi mjere dvotrećinskom većinom, hoće li nešto raditi ili neće, zamislite te procedure. Mislim da to u ovoj situaciji nije izvedivo, a s druge strane, sve institucije rade.

Različit stav od njega ima bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.

- Mislim da je manje bitno govoriti je li faktično izvanredno stanje, svi smo svjesni da dolazi do ograničavanja prava i sloboda građana. To je osnova o čemu je Ustavni sud trebao govoriti, nije ulazio u meritum stvari, a čim smo došlo do situacije da imamo retroaktivnost, a ona bi bila isključena, naravno, jer je postojao zakon po kojem je ministar Beroš 11. veljače proglasio epidemiju, formirao Stožer, započeo s mjerama... Prema tome, nikakve osnove nije bilo da ne naprave najvažniju stvar, a to je srazmjer - smatra Ranko Ostojić.

Ostojić smatra kako je Ustavni sud očito donio političku odluku.

- Meni nije jasno kako takvu odluku mogu donijeti. Zastupnica Sandra Benčić očitala je lekciju svima koji kažu da se ne smiju propitkivati odluke Ustavnog suda, to apsolutno nije točno to je i europska praksa. A pogotovo i to što Ustavni sud nije pravi sud - smatra SDP-ovac.

Upitan je li Ustavni sud politički sud koji donosi političke odluke, bivši ministar pravosuđa Bošnjaković komentirao je da u svakom slučaju nitko nije rekao da se odluke Ustavnog suda ne mogu komentirati.

- Svi imaju pravo komentirati. Ustavni suci se biraju kvalificiranom većinom, dvije trećine zastupnika moraju biti za njih. Svaka odluka koju donosi Sabor je politička pa na neki način je i Ustavni sud tako izabran - kazao je Bošnjaković.

Podsjetio je da su oni izabrani dvotrećinskom većinom temeljem dogovora stranaka u Saboru.

- Svi ti ljudi imaju svoje karijere, životopise koji su respektabilni... Za poneke su u javnosti rečene brojne stvari, međutim, ovaj Ustavni sud je pokazao da vrlo dobro može funkcionirati. Činjenica da imamo tri izdvojena mišljenja, mislim da je to dobro za razvoj demokracije. Treba se pokazati da se može i drugačije misliti, no opet to morate zbrojiti - naveo je Bošnjaković.

Bivši ministar unutarnjih poslova Ostojić podsjetio je da je vrlo važno reći da ograničavanja sloboda moraju biti temeljena na zakonu, to je bilo ono osnovno pitanje i nije točno da bi Sabor aktiviranjem članka 17. sam trebao donositi odluke.

- Gospodin vitez Reiner je ta osoba koja je rekla da ni laici, a ni drugi nemaju potrebe komentirati odluke Ustavnog suda, samo vjerojatno niste bili informirani o tome, a on se predstavlja kao veliki pravni stručnjak pa je dobio po repu od gospođe Benčić. Ne ulazeći u meritum Sud je u apsolutno izbjegao priču i o retroaktivnosti, o razmjernosti mjera i situaciji koju mi danas imamo. Stvorili smo jedno tijelo koje uopće nije bilo potrebno - Stožer civilne zaštite. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti je dozvoljavao ministru Berošu da može sve ovo što se danas kao mjera donosi raditi. I nikome nije jasno zašto se to dogodilo - kazao je Ostojić.

Na pitanje je li Stožer dobio odriješene ruke za uvođenje mjera, Bošnjaković je to opovrgnuo, te nadometnuo kako svaka odluka biti razmjerna cilju zbog koje je donesena. Ne može on sad nešto iz hira donijeti.

Upitan može li Stožer uvesti policijski sat, bivši ministar pravosuđa naveo je kako Stožer može donositi razne mjere. Ako postoje uvjeti, može uvesti i policijski sat, no ako je situacija zaista vrlo kritična.

- Mi smo imali lutanja u tome, vidjeli ste kakve su se mjere donosile, lockdown za naše građane, onda sedam milijuna turista bez ikakve kontrole primiš u zemlju. Prema tome, to nije tek tako jednostavno. Moram reći da Ustavni sud koji ne brine u ovom trenutku o zaštiti ljudskih prava naših građana nije izvršio svoju funkciju i tu je zaista napravio jedan pogrešan korak, ali moram im čestitati da su se nakon šest mjeseci ipak udostojili vratiti sa svog zasluženog odmora i donijeti odluke - smatra Ostojić.

Bošnjaković je tad napomenuo da ustavna prava nisu toliko neograničena.

- Ona su ograničena time što morate poštivati druga ljudska prava. Onog drugog čovjeka, da on ne bude zaražen. Sve je ovo u cilju da se ne zarazi drugoga - smatra poznati HDZ-ovac.

S tim objašnjenjem se složio i Ostojić, te podsjetio kako zakonom mora biti određeno da možete takve mjere raditi, rečeno je u RTL Direktu.

- Vi sigurno niste laik, može samo jedno pitanje. Postoji li inspektor civilne zaštite? To je nešto što je izmislio Stožer. Ta osoba ne postoji, nije zakonom propisano, ne znamo koje ovlasti ima. Ne možete imati slobodu raditi ono što nije propisano zakonom i ne možete ljude strpati u karantenu i izolaciju... - ističe SDP-ovac.