Bošnjak vrijeđao ubijenu hrvatsku djecu: Psovao i pisao brutalne poruke, ne ide u zatvor

Sud BiH izrekao je u četvrtak uvjetnu kaznu muškarcu bošnjačke nacionalnosti koji je na društvenim mrežama vrijeđao hrvatsku djecu ubijenu tijekom rata u Vitezu, a iako je zbog toga osuđen na tri mjeseca zatvora, kaznu neće izdržavati ako u naredne tri godine ne počini neko novo kazneno djelo.

Samir Nukić suočio se s optužnicom za izazivanje međunacionalne mržnje zbog komentara koje je objavio na Facebooku, a u povodu obljetnice ubojstva osmero djece hrvatske nacionalnosti koja su 10. lipnja 1993. smrtno stradala od granate ispaljene s položaja Armije BiH.

Djeca u dobi od devet do 15 godina ubijena su na igralištu, i to samo dan nakon što su tadašnji zapovjednici HVO-a i Armije BiH postigli sporazum o prekidu neprijateljstava. Za taj zločin do danas nitko nije kažnjen, a Nukić je u objavi 14. srpnja 2023. godine tu djecu psovao i brutalno vrijeđao.

Sutkinja Biljana Ćuković obrazlažući presudu kazala je kako je dokazano da je ono što je učinio Nukić potaknulo mržnju, ali je uvjerena kako je izrečena minimalna kazna odgovarajuća u odnosu na počinjeno kazneno djelo. "Sud smatra da će kazna utjecati na optuženog da se kloni govora mržnje i da će utjecati i na druge", izjavila je sutkinja Ćuković, kako je citira portal Detektor specijaliziran za praćenje sudskih postupaka.

Za krivično djelo za koje je Nukić osuđen propisana je kazna u rasponu između tri mjeseca i tri godine zatvora. Presuda nije pravomoćna i na nju će se moći žaliti i Nukić kao i Tužiteljstvo BiH.

