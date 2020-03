Bolnice na oprezu zbog koronavirusa. Klaićeva uvela posebne mjere

Zdravstvene ustanove u Hrvatskoj zbog koronavirusa poduzimaju preventivne mjere. U bolnicama širom zemlje svi su na oprezu i uvode se mjere kako bi se smanjila mogućnost zaraze. Javnost je jučer uznemirila vijest o tome da je jedan čovjek koji je trebao biti u samoizolaciji došao s djetetom u Klaićevu bolnicu u Zagrebu. Epidemiološka služba je poduzela sve potrebne mjere, a Klaićeva bolnica izdala je obavijest o mjerama koje su poduzeli.

U suradnji i koordinaciji s Kriznim stožerom MZ i nadležnom epidemiološkom službom poduzete su sve potrebne preventivne mjere uključujući i samoizolaciju osoba u kontaktu te izvid i temeljitu višestruku dezinfekciju prostora, stoji u priopćenju Klinike za dječje bolesti Zagreb.

"Poduzimaju se i dodatne preventivne mjere u vidu odgode hladnog bolničkog prijema odnosno u bolnicu se do daljnjeg primaju samo bolesnici čije odgađanje dijagnostičko-terapijskih postupaka ili hospitalizacije može dovesti do ugroze ili pogoršanja zdravstvenog stanja, ograničenje pregleda i pretraga u specijalističkoj-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštitit na one koji su nužni, potpuno odvajanje ulaza za hitne bolesnike koji ulaze isključivo na ulaz za Hitni prijem, a kronični (ne akutni) bolesnici ulaze na glavni ulaz", stoji u obavijesti.

Nadalje, obaveza je nošenja zaštitnih maski i rukavica u kontaktu s pacijentima u prostoru Hitne službe, Laboratorija i prostoru trijaže, te se zabranjuju svi javni skupovi, okupljanja i aktivnosti unutar Klinike za dječje bolesti Zagreb, stoji u obavijesti iz Klaićeve.

Podsjetimo, muškarac zaražen koronavirusom boravio je jučer u Klaićevoj bolnici gdje je došao na nehitni pregled s djetetom. On se svjesno nije držao samoizolacije u kojoj je trebao biti jer je njegovom kolegi, s kojim je bio na putu, potvrđen koronavirus dan ranije. U čekaonici gdje je bilo četvero roditelja s djecom, a među njima je bila i malena beba. Njegov se nalaz u tom trenutku još čekao.

Djelatnici koji su bili u kontaktu sa zaraženim neodgovornim građaninom su detektirani kao i roditelji koji su tada bili u čekaonici. Kako je potvrdio ravnatelj Klaićeve, profesor Goran Roić, pozvana je epidemiološka služba koja je poduzela sve potrebne mjere.

