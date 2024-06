Bolna poruka obitelji poginulih sestara iz Kaštela: 'Da smo samo znali da je to posljednji put...'

Djevojke Petra i Jelena, sestre stare 25 i 21 godinu iz Kaštela, poginule su u stravičnom sudaru u Dicmu 9. lipnja 2023. godine. Uoči prve obljetnice tragedije, obitelj mladih djevojaka oglasila se emotivnom posvetom.

"Da smo samo znali da je to posljednji put što smo sa vama, svaki bi nam trenutak bio važan. Pričali bi vam koliko nam značite, koliko nam je stalo do toga da dođete u Raj. Rekli bih vam da se ne bojite, da budete jake. Samo bih vam govorili da vas volimo, smijali bismo se i prebirali po najljepšim uspomenama… Da smo znali da je to posljednji put što smo sa vama, otpratili bih vas do izlaznih vrata, zagrlili bih vas i poljubili, pozvali bih vas da to još jednom učinimo da vas još čvršće zagrlimo… a kad se vidimo bit će to susret bez kraja za Vječnost… Počivale u miru Božjem. Do susreta u Vječnosti vaši mama Renata, tata Ivan, brat Nikola, brat Josip, nećak Ivan i nevjesta Josipa", navela je obitelj u sjećanju objavljenom u Slobodnoj Dalmaciji.

Podsjetimo, strašna nesreća koja je potresla Hrvatsku dogodila se u Dicmu, na prometnici Split – Sinj. Djevojke su bile u osobnom vozilu marke Škoda te su se s parkirališta priključivale na glavnu cestu. Na njih je naletio Mercedes koji je dolazio iz suprotnog smjera, a vozio ga je 19-godišnji mladić. Obje mlade žene poginule su na licu mjesta, a vozač Mercedesa zadobio je lakše ozljede.

Kako su prošle godine pisali mediji, jedna od tragično stradalih sestara slavila je rođendan u jednom kafiću u Dicmu, nakon čega su oko ponoć i 45 minuta ušle u vozilo marke Škoda i krenule kući, prema Splitu. Mercedes, koji se kretao iz smjera Splita udario je silovito u njihovo vozilo, odbacio ga na livadu s druge strane ceste. Motor je ispao.