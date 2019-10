'Bog za javnu rasvjetu' ide u zatvor na tri godine, ostao bez imovine vrijedne 5,9 milijuna kuna

Osim što ide u zatvor na tri godine, ako presuda postane pravomoćna, Mijo Marošević, sada umirovljenik, a nekada voditelj Odsjeka za građenje i održavanje javne rasvjete Grada Zagreba, ostao je i bez imovine vrijedne 5,9 milijuna kuna. Odlučilo je jučer tako sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda kojim je presjedala sutkinja Irena Kvaternik.

Jedinstvena kazna

Marošević je osuđen po tri točke optužnice na pojedinačne zatvorske kazne pa mu je na koncu izrečena jedinstvena kazna od tri godine zatvora. USKOK ga je teretio za primanje mita i zloporabu položaja i ovlasti, a osim njega na uvjetnu kaznu od godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine nepravomoćno je osuđen i njegov suoptuženik Petko Gavrilović.

USKOK je teretio Maroševića da je od prosinca 2005. do siječnja 2009. od više osoba tražio novac, kako bi te osobe, odnosno njihove tvrtke dobile posao na održavanju zagrebačke javne rasvjete. Prema navodima optužnice, Marošević je tim ljudima sebe predstavljao kao “Boga za javnu rasvjetu”.

Konkretnije, USKOK je teretio Maroševića da je tražio novac od Željka Vojkovića i Zvonka Tolića. U jednom od tih “poslova” neka vrsta posrednika bio mu je Petko Gavrilović , čija je uloga, prema optužnici bila, da preuzme traženi novac i odnese ga Maroševiću. U tri navrata, Marošević je prema optužnici primio ukupno oko 130.000 kuna mita, no na koncu mu je oduzeta znatno veća imovinska korist. Sutkinja Kvaternik pojasnila je i zašto.

- Optuženik je imao imovinu koja je bila u nesrazmjeru sa zakonitim prihodima njega i njegove obitelji. Kada se sumnja da je optuženik imovinu stekao na nelegalan način, odnosno od nekog kaznenog djela, on mora dokazati da to nije tako. Na ovom suđenju svjedočili su rodbina, prijatelji i poznanici optuženika koji su iskazivali da on nije imao novca, već su mu ga oni posuđivali. Oni nisu zapisivali koliko su mu i kada novca posuđivali, a on im pozajmice nije vraćao.

To nije životno, a prema financijskom vještačenju nesrazmjer u prihodima i rashodima njega i njegove obitelji između 1995. i 2015. iznosi 5,7 milijun kuna. Kako iz iskaza svjedoka proizlazi da je optuženik i prije razdoblja inkriminiranog optužnicom uzimao po pet posto od svakog posla koji je bio dodijeljen, ovo je vijeće smatralo da optuženik nije učinio vjerojatnim da je svoju imovinu stekao na zakonit način, pa je ovdje primijenjeno prošireno oduzimanje imovinske koristi - kazala je sutkinja Kvaternik.

Kuća od 1900 kvadrata

Dok mu je ona to obrazlagala, Marošević ju je slušao bez riječi. Inače, prema optužnici on posjeduje kuću od 1900 kvadrata, koju je sagradio za 5,4 milijuna kuna, a ta kuća ima podrum s teretanom, vinoteku, kupelj, radionicu... Kada je bio uhićen policija mu je zaplijenila nešto novca, te kolekciju streljiva i oružja vrijednu oko 342.000 kuna. On sudu nije znao objasniti koliko je novca trošio za lov i oružje, a dok nije umirovljen prosječno je godišnje zarađivao oko 90.000 kuna, odnosno oko 7500 kuna mjesečno.

Što se tiče djela presude koji se odnosio na primanje mita i zloporabu položaja, sutkinja Kvaternik u obrazloženju presude navela je kako sud nije vjerovao Maroševićevoj obrani, no zato je vjerovao iskazima svjedoka, koji su detaljno opisivali kada i kako ih je tražio novac. Iskazi tih svjedoka, kazala je sutkinja Kvaternik, potkrijepljeni su i materijalnim dokazima te iskazima drugih svjedoka.

