Bivši tjelohranitelj i vozač Milana Bandića osuđen na tri godine zatvora, a ostaje i bez 29.000 eura

Robert Ljutić, bivši vozač i tjelohranitelj Milana Bandića, bivšeg zagrebačkog gradonačelnika, na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na jedinstvenu kaznu od tri godine zatvora zbog trgovine utjecajem, zloporabe položaja i ovlasti u gospodarskom poslovanju i poticanja na krivotvorenje dokumenata. Nepravomoćnom presudom oduzeto mu je, odnosno mora vratiti 220.000 kuna (oko 29.000 eura) nepripadne imovinske koristi, a mora platiti i 7.142 eura sudskih troškova. Ljutić se na objavi nepravomoćne presude nije pojavio, pa nije čuo zašto je sudsko vijeće pod presjedanjem sutkinje Mirjane Horvat smatralo da je počinio to za što ga je USKOK teretio.

Ljutić, je tijekom zadnje četiri godine, na optuženičkoj klupi sjedio sam, iako nije bio optužen sam. No za njegovih šestero suoptuženika taj je postupak odavno okončan jer su priznali krivnju te su na temelju sporazuma s USKOK-om odavno i osuđeni. Tijekom suđenja su bili ispitani kao svjedoci, a njihovi iskazi su, prema obrazloženju nepravomoćne presude, jedan od razloga zašto je osuđen. Prema optužnici, USKOK je Ljutića teretio da si je pribavio nepripadnu imovinsku korist od 440.000 kuna. Od ožujka 2013. do siječnja 2016. obnašao je nekoliko dužnosti u uredu gradonačelnika, a USKOK je tvrdio da je bio stvarni voditelj tvrtke za organizaciju kulturnih manifestacija "Tvornica događaja" u kojoj je Sanja Bančević Medenica bila direktorica. Istovremeno udrugu ZAFAZ, čiji je novac zapravo korišten za poslovanje Ljutićeve tvrtke, vodio je Drago Topolovac. Kao predsjednik ZAFAZ-a Topolovac je, prema optužnici, nalagao plaćanja za usluge koje nisu obavljene, a računi su ispostavljani tvrtki koju je Ljutić vodio. U svojoj obrani Ljutić je zanijekao sva djela koja mu USKOK stavlja na teret.

- Nisam bio stvarni voditelj Tvornice događaja niti sam išta poduzimao u vezi toga. Od 2012. do 2014. bio sam stručni suradnik, savjetnik za odnose s građanima u Zagrebu, i zadatak mi je bio da primam pritužbe, da ih prosljeđujem nadležnima i kada odgovor dobijem, dostavim ga građanima. Sudjelovao sam u pripremama raznih manifestacija i kulturnih događaja jer sam postao i savjetnik za protokol u uredu gradonačelnika. Što se tiče Drage Topolovca i Udruge ZAFAZ, nisam s njim dogovarao da plaća Tvornici događaja, niti imam ikakva saznanja o tome. Nemam nikakvih saznanja o plaćanjima koja se spominju u optužnici. Dobivao sam pismene i usmene upute od gradonačelnika i postupao sam kako mi on kaže, a gradonačelnik ima diskrecijsko pravo odlučiti o manifestacijama pod pokroviteljstvom grada. Poričem da sam bio vlasnik ili suvlasnik Tvornice događaja, a nisam sudjelovao ni u financijskom poslovanju te tvrtke - branio se Ljutić.

No toj obrani sud nije vjerovao, a sutkinja Horvat objasnila je i zašto. - Ovo sudsko vijeće smatra da je nedvojbeno utvrđeno da je optuženi počinio to za što ga se teretilo, a to proizlazi iz materijalnih dokaza, iskaza svjedoka, snimki tajno snimljenih razgovora, rokovnika koji su nađeni prilikom pretrage stana Sanje Bančević Medenice. Ona je u njima rukom pisala bilješke iz kojih proizlazi da je optuženik bio involviran u donošenje poslovnih odluka vezano za Tvornicu događaja, a osim iz tih bilješki to proizlazi i iz komunikacije njega i Bančević Medenice, poruka koji su izmijenili, ali i činjenice da mu ona šalje svu svoju poslovnu komunikaciju. Tijekom postupka dokazano je i izvlačenje novca jer je vidljivo da su Tvornici događaja plaćane fiktivne usluge, da je novac uplaćivan na račun, potom podizan te da su ga međusobno dijelili optuženi Ljutić i Bančević Medenica. Optuženom je olakotnim cijenjena ranija neosuđivanost, što je obiteljski čovjek i otac troje djece, te protok vremena od počinjenja djela, na što on nije utjecao. Otegotnim mu je cijenjena upornost u činjenju kaznih djela, kao i njihova količina. On je zbog svoje uloge koju je imao kao gradski službenik iskoristio tu poziciju da stvori koruptivnu mrežu i zlorabi svoj položaj, čime je narušena funkcionalnost društva jer se radi o koruptivnim djelima, a u pitanje je dovedena i ravnopravnost ostalih građana - kazala je sutkinja Horvat u obrazloženju.

Iako se Ljutić tertio da si je pribavio nepripadnu imovinsku korist od 440.000 kuna, mora vratiti pola toga iznosa, jer je drugu polovicu po presudi koja joj je izrečena na temelju nagodbe s USKOK-om morala vratiti Bančević Medenica.

