Bivši potpredsjednik srpske Vlade: Vučić je uplašen, i sada u igru ubacuje svoj standardni sastojak - 'pokvareni Hrvati'

Srpski mediji jutros su izvijestili o uhićenju osobe u Beogradu, za koju se sumnja da je "hrvatski špijun". Akciju je provela Sigurnosno-informativna agencija (BIA) u suradnji s državnim tijelima. Međutim, hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova izjavilo je da nema informacija o ovom slučaju niti potvrdu da se uhićenje dogodilo.

Žarko Korać, bivši potpredsjednik Vlade iz vremena Zorana Đinđića, komentirao je za Večernji list da predsjednik Vučić koristi ovu vijest kako bi skrenuo pažnju s prosvjeda protiv litija. Prema Koraću, Vučić stvara narativ o "zlim Hrvatima" koji žele njegov pad, kako bi prosvjednike obeshrabrio i skrenuo im pažnju.

"Vučić je jako uplašen zbog prosvjeda oko litija i sada u igru ubacuje svoj standardni sastojak, a to je pokvareni Hrvati hoće da me unište", rekao je Korać. Dodaje da Vučić koristi ovu taktiku kako bi prosvjednicima dao do znanja da, boreći se protiv njega, pomažu "zloj Hrvatskoj". Prema Koraću, ovo nije prvi put da Vučić koristi ovu "čarobnu formulu", kazao je Korać za Večernji list.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, srpski mediji objavili su da je u ranim jutarnjim satima u Beogradu uhićena osoba za koju se sumnja da je "hrvatski špijun". Prema navodima Novosti, akcija uhićenja provedena je od strane Sigurnosno-informativne agencije (BIA) u suradnji s državnim tijelima, te je rezultat višemjesečnog operativnog rada. Iako su ove informacije brzo dospjele u javnost, hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova izjavilo je da nema nikakvih saznanja o ovom slučaju, niti da se takav događaj službeno potvrdio.

>>> FOTO Znate li da kroz Hrvatsku protječe najhladnija rijeka na svijetu, evo o kojoj je riječ