Bivši nadzornik projekta rekonstrukcije kolodvora za Večernji: 'Vlast pokušava zataškati nemar izvođača'

Stravična tragedija u Novom Sadu, koja je odnijela 14 života, šokirala je Srbiju i sve susjedne zemlje. Nakon svega, postavlja se logično pitanje: tko je odgovaran za nesreću na Željezničkoj stanici u Novom Sadu koja je nepovratno uzela 14 života? Bivši nadzornik na projektu, Zoran Đajić, diplomirani inženjer geologije, koji je do lipnja 2023. radio na rekonstrukciji zgrade željezničke stanice, u razgovoru za Večernji list upozorava kako vlast pokušava zataškati jedan ogromni nemar izvođača koji je doveo do urušavanja nadstrešnice, i zbog toga je, kaže, odlučio istupiti u javnost i reći istinu.

Nije, kaže naš sugovornik, točna izjava Gorana Vesića, ministra građevine, prometa i infrastrukture, koji je odmah nekoliko sati nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkoj stanici, mrtav hladan za medije rekao kako nadstrešnica nije bila rekonstruirana kad i cijela zgrada. Đajić nam donosi kronologiju cijele priče s kojom je upoznat.

-Bio sam tamo dvije godine službeni konzultant za kamen koji se radio na stanici. Mi smo radili rekonstrukciju cijelog objekta prema projektu koji je radio CIP (Centralni Institut za projektiranje), i prema uvjetima koje je odredio pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada, a svim tim projektima predviđene su i određene faze rada, s obzirom na to da je objekt od velikog kulturnog značaja i objekt je jedan od najboljih arhitektonskih objekata koji je napravljen u šezdeset i pet godine. Arhitekt Imre Farkaš je to projektirao i radovi su počeli 1964. i završeni za 15 mjeseci 1965- prepričava nam Zoran Đajić povijest nastanka zgrade željezničke stanice i nastavlja: -u objekt je ugrađeno i dvanaest vrsta kamena iz cijele Jugoslavije. Praktično sve što se proizvodilo u Jugoslaviji od arhitektonskog kamena ugrađeno je u taj objekt i zato on i jeste reprezentativan i bilo je važno restaurirati ga na pravi način. I to je sve išlo svojim tijekom što se tiče mog posla, budući da sam ja kontrolirao kamen do veljače 2023“, otkriva nam naš sugovornik i dodaje što se tada dogodilo: “kad su meni otkazali ovaj ugovor i ovaj dio što se kasnije radio, ja tada nisam bio dio te priče- govori Đajić.

-Budući da sam svakodnevno davao izvještaje o tome što i kako da se radi, između ostalog, dao sam nalog da se mramorne ploče skinu s onog zupčastog dijela nadstrešnice gdje su bile prikačene sajle koje su držale nadstrešnicu, jer sam vidio da je iza njih podloga jako loša, vrlo malo betona, ima zgužvanih vreća, ima svega i dao sam nalog da se skinu temeljne mramorne ploče, da se podloga pregleda, da se reparira i onda sam dao i nalog kako da se kače nove ploče. I zašto je to važno? Da se to tada napravilo kako treba, kad bi se skinule ploče vidjelo bi se kakva je podloga iza i moglo se prekontrolirati kakav je način kačenja tih utega koje su nosile nadstrešnicu i treba li tu nešto intervenirati ili ne. Izvođač je samo prefarbao te ploče i to je ostalo tako- ustvrdio je on.

Četiri mjeseca nakon što je ukazao na problem, Zoranu Đajiću je otkazan ugovor i više nije bio konzultant za kamen, a ponavlja kako je tražio i da se skinu te mramorne ploče, koje je kaže i po projektu trebalo skinuti i zamijeniti novima, jer je vidio da je podloga jako loša.

-Meni su otkazali ugovor i nastavili su raditi neke stvari po propisu, a neke ne. Govorim samo o kamenu, da ne govorim o drugim elementima, jer za sve druge pozicije na objektu postojali su drugi stručnjaci za nadzor i za licencu za nadzor i za arhitekturu i za statiku za vodovod, kanalizaciju, struju itd. Kad se ovo dogodilo, kad sam vidio vijest, odmah sam reagirao. Shvatio sam da je to palo zbog toga što je naknadno opterećeno i da je to naknadno opterećenje počupalo te utege i nadstrešnica se samo horizontalno sručila na ljude koji su bili iza. Dodatno me iritiralo to što je ministar odmah izjavio kako nije bilo nikakvih radova i ispada da se sve srušilo samo od starosti- kazao je Đajić. Naš sugovornik ističe da su nakon njegovog prvog javnog istupa i predstavnici vlasti počeli mijenjati izjave.

-Sad su priznali da su tamo vršeni radovi i da su dodavale neke stvari itd. Moj dojam je da je ova vlast odmah izašla s tim izjavama da bi zataškala stvari. Međutim, nisu računali da će netko izaći s istinom u javnost i sad nemaju kud i sad svi mijenjaju izjave. Jutros slušam ministra policije Ivicu Dačića, koji je prvo izjavio da Zavod nije dozvoljavao da se radi restauracija nadstrešnice, kako izjavljuje da Zavod nije nadležan za takve stvari. I tako mislim, sad se peru polako pokušavaju se posuti pepelom. Međutim, neće im proći. Narod je shvatio i istina je izašla u javnost. Sutra idem u Novi Sad na policiju i sud da dam svu tu dokumentaciju koju imam i da dam moju izjavu i sve ono što sam rekao je istina i stojim iza toga. Sada se javlja puno ljudi, puno stručnjaka, arhitekata, pojedinaca koji tvrde da su uzroci ti o kojima govorim, a naravno, forenzičari trebaju utvrditi što se sve dogodilo. Ali, činjenica da je ključ ljudska nepažnja, nestručnost, nemarnosti, i za to netko mora odgovarati jer je četrnaestero ljudi izgubilo živote. I da je ta nadstrešnica pala i samo ogrebala jednog čovjeka netko bi trebao odgovarati, a kamoli ne za ovakvu strašnu tragediju- upozorava Đajić. Inzistira na odgovoru na tri pitanja

-Tko je donio odluku da se optereti ova terasa, tko je donio odluku čime će se opteretiti i tko nije ispitao nosivost sajli na dodatno opterećenje? To su tri ključna pitanja. I kad se vidi tko je to donosio, taj neki ide u zatvor, a onda i svi njegovi nalogodavci- poručuje Zoran Đajić u razgovoru za Večernji list.

