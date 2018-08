Bit će blaženik - Inicijativa za beatifikaciju fra Bonaventure Dude

Ovoga petka, na prvu obljetnicu smrti jednog od naših najpopularnijih i najcjenjenijih franjevaca, fra Bonaventure Dude, neslužbeno bi trebao otpočeti i put prema otvaranju kauze za njegovu beatifikaciju. Upravo tako, čovjek za čijega su još života mnogi mogli svjedočiti o njegovoj svetosti, mogao bi uskoro biti na listi onih koji su na putu prema statusu blaženika.

Plijenio pažnju svih

No, budući da formalni uvjeti traže da se proces službeno otpočinje pet godina nakon kandidatove smrti, nakon obilježavanja ove prve obljetnice p. Dudine smrti Crkva će pozvati vjernike da šalju svoja svjedočanstva o fra Bonaventurinu kreposnom životu, ali i zagovore nakon njegove smrti, jer je poznato da se mnogi vjernici, nakon p. Dudina preminuća, lani 3. kolovoza, zagovaraju njemu u svojim molitvama. Fra Bonaventura Duda plijenio je pažnju i vjernika i nevjernika gdje god bi se pojavio, jer je odisao neponovljivom evanđeoskom radošću. Kada bi se čovjek, primjerice, s njime susreo i započeo razgovor, zapravo, s tom velebnom svećeničkom institucijom, nastojao bi biti što manji i neprimjetniji.

No, događalo se suprotno, a to je da se ta institucija od čovjeka, fra Bonaventura Duda, trudio biti što manjim i poniznijim od svojega sugovornika, što je sugovornika nukalo da se sve više i više smanjuje. Ali to je, u konačnici, pred fra Dudinom veličinom bilo uzaludno i nemoguće, jer je on u poštovanju prema sugovorniku bio uvijek za koju stepenicu niže.

I upravo su to kreposti, uz golemo biblijsko znanje i propovjedničku nadarenost, bili oni glavni aduti kojima je fra Duda osvajao ljude oko sebe.

Iz Krasa s otoka Krka

– Bio sam propovjednik par excellance. Prije svega, kao redovnik i svećenik, a onda kao misnik, pa kao profesor, a zatim i po svome posebnom daru. Spomenut ću samo svoje propovijedi u našoj kaptolskoj crkvi od 1981. do 2009. A onda ističem posebno marijanske propovijedi o čemu sam izvijestio u intervjuu u Međugorju, itd. Propovijedam li ‘iz glave’ kako me pitate? Bio sam sretan uvijek kad sam uspio pripremiti i napismeno svoje propovijedi, ali sam ih sve govorio ‘napamet’ kao ‘iz glave’, ali više iz srca i često sam u samoj propovijedi istaknuo ovu ili onu notu koju prije nisam predvidio. Imao sam oko 100 kaseta snimaka mojih propovijedi, ali sam to dao u opticaj i ne znam gdje ih sve ima – ispričao nam je p. Duda za 90. rođendan.

Rođen je 14. siječnja 1924. u Rijeci, a podrijetlom je iz Krasa s otoka Krka te je 15. siječnja 1950. zaređen za svećenika, a redovničko je ime dobio po fra Bonaventuri Ćuku, doktoru filozofije i profesoru prirodnih znanosti.