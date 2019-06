'Bilo bi suludo kalkulirati što je Plenković mislio kad je tražio moje izuzeće'

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković u emisiji N1 televizije Newsroom kazala je kako ne zna je li pod pritiskom, ali da je činjenica da je Povjerenstvu otežan rad, piše N1.

– Pritisak, ako je direktni, drugačije bi izgledao. Ovako smo dovedeni u situaciju da ne možemo odlučivati o predmetu – kazala je ona.

Rekla je i kako bi bilo suludo kalkulirati što je Plenković mislio u trenutku kad je tražio izuzeće.

– Prvenstveno mislim da nema osnove za to izuzeće. Da je to došlo prije 6 mjeseci, to bi imalo više smisla. Kod premijera nije riječ o sukobu interesa, već o povredi načela. Mi ćemo se obratiti Hrvatskome saboru i oni trebaju odlučiti o tome trebam li se ja izuzeti iz odlučivanja. Ja bih rekla da ako se ide na izuzeće da se ide s nekim razlogom, bio on opravdan ili neopravdan – rekla je Novaković.