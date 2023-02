Bill Gates razbjesnio španjolskog kuhara rezerviravši cijeli restoran da bi naručio Colu

Tučeni maslac od lješnjaka s korama kruha i kavijarom, biserke pečene na plamenu s kukuruzom, foie grasom, sezamom i umakom od crnog molea uz kuglu s kakigōrijem od jagode, mliječnom čokoladom i tonka grahom. Tako izgleda degustacijski meni restorana ABaC s tri Michellinove zvjezdice smještenom u srcu Barcelone, a i cijena mu je onakva kakva biste očekivali od mjesta takvog tipa – 295 eura. Billa Gatesa koji je godinama slovio za najbogatijeg čovjeka na svijetu, iako to već neko vrijeme nije (trenutno je 6. na Forbesovoj ljestvici) ponuđeni meni očito nije impresionirao, pa je ušao u restoran i naručio – dijetalnu Coca Colu. Ne bi to možda bilo toliko neobično da unaprijed nije rezervirao cijeli restoran, i to ne na nekoliko sati, nego na puna dva dana, te u njega došao sa svitom od dvadesetak ljudi.

Stara je to anegdota zbog koje je osnivač Microsofta ponovno završio u središtu javnosti, i to nakon što ga je u intervjuu za online emisiju Planeta Calleja Jesusa Calleje prozvao španjolski chef Jordi Cruz. - Pripremili smo za njega najbolje od najboljeg što smo imali, a on je mrtvo hladno naručio „Diet Coke“ i vratio se u avion bez da je išta probao. Moram priznati da me tada to razbjesnilo jer sam valjda tjedan dana mozga što i kako mu servirati. Ali shvaćam i njega, pričao sam nakon toga s još mnogim milijunašima i milijarderima, ljudi koji imaju previše novca jednostavno ponekad budu umorni od svega i sve stvari manje vrednuju, pa tako i te naše specijalitete – kazao je Cruz. Ipak, iako se Gates nije najeo, svi drugi koji su bili s njim uživali su u hrani, a iako u javnost nije izašla cifra koju je platio za jela i dvodnevnu „okupaciju“ restorana, spominje se iznos od 130.000 dolara.

Inače, Gates i nije poznat kao prevelik gurman, ali se već dugo zalaže za održiviji prehrambeni sistem, od akvizicija golemih površina poljoprivrednog zemljišta u Americi do podrške Beyond Meatu, Impossible Foodsu i Upside Foodsu, vodećim brendovima biljnih imitacija mesa. Ipak, on sam nije vegan niti vegetarijanac, pa je tako više puta fotografiran kako sam stoji u redu za hamburger, pomfrit i colu na nekom od štandova brze prehrane gdje cijeli takav meni košta svega nekoliko dolara.

