Bidenova Amerika zaprijetila ‘Trumpovoj’ Saudijskoj Arabiji

Novi američki predsjednik Joe Biden okrenuo je novu stranicu politike prema Bliskom istoku nadajući se da će njegova politika smanjiti tenzije te dovesti do konačnog mira na tom turbulentnom području. Prvi put američka je administracija sada jasno progovorila o strahotama koje u Jemenu čini Saudijska Arabija na čelu s prijestolonasljednikom princom Muhammedom bin Salmanom. Unatoč upozorenjima UN-a i mnogih humanitarnih organizacija da je intervencija Saudijske Arabije u Jemenu, koji ima oko 29 milijuna stanovnika, izazvala najveću humanitarnu katastrofu u povijesti čovječanstva, bin Salman uživao je veliku potporu bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Pokolji i izgladnjivanje

Novi američki državni tajnik Antony Blinken optužio je Saudijsku Arabiju da je svojim djelovanjem u Jemenu izazvala “najgoru humanitarnu krizu na svijetu”, zbog čega je Bidenova administracija odlučila zamrznuti neke američke prodaje oružja Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, savezniku Saudijske Arabije u krvavom ratu u Jemenu.

Malnourished boy Hassan Merzam Muhammad stands by a donkey near his family's hut in Abs district of Hajjah province, Yemen November 20, 2020.

Zamrzavanje prodaje naoružanja dolazi nakon što se Biden tijekom predizborne kampanje obvezao spriječiti uporabu američkog oružja u vojnim operacijama u Jemenu koje je pokrenula arapska koalicija predvođena Saudijskom Arabijom znajući da je sukob u ovoj siromašnoj arapskoj zemlji odnio živote tisuća ljudi i izazvao široku glad. Režim u Rijadu bio je Trumpov miljenik jer su mu plaćali stotine milijardi dolara za oružje.

– Vidimo da je kampanja koju je pokrenula Saudijska Arabija, prema mnogim procjenama, dovela do najgore humanitarne krize na svijetu – rekao je Blinken dodavši da je Bidenova administracija suspendirala odluku bivšeg predsjednik Trumpa koji je skupinu Huta “Ansar Allah” okvalificirao kao terorističke organizacije.

– Izuzetno je važno, čak i usred ove pandemijske krize, da učinimo sve što je u našoj moći da pružimo humanitarnu pomoć narodu Jemena koja im je prijeko potrebna – naglasio je Blinken.

Od ožujka 2015. Saudijska Arabija predvodi arapsku koaliciju koja u Jemenu vodi intenzivne vojne operacije podržavajući međunarodno priznatu jemensku vladu vjernu predsjedniku Abdu Rabbu Mansouru Hadiju, koja se bori protiv snaga Hutija koje podržava Iran.

Iako se Jemen, zbog intervencije arapske koalicije, suočava s najvećom humanitarnom katastrofom u svijetu, svijet stoji nijem jer, Saudijska Arabija, koja krši ljudska prva u Jemenu, saveznik je SAD-a, Francuske i Velike Britanije. Samo 2017. i 2018. godine saudijski princ Mohamed bin Salman potpisao je sporazum s tim zemljama o kupnji oružja u vrijednosti oko 500 milijardi dolara.

Prema izvješću UN-a, šestogodišnji rat u Jemenu donio je najveću humanitarnu katastrofu na svijetu u posljednjih 100 godina. U ratu u Jemenu više od 30 tisuća ljudi, od kojih 70 posto civila, većinom žena i djece, ubijeno je, a njih 100 tisuća ranjeno u zračnim udarima i sukobima. Od 28,5 milijuna stanovnika Jemena gladuje njih čak 18 milijuna, a od toga su gotovo polovina djeca, koji od nedostatka hrane glad pokušavaju umanjiti jedući lišće.

Ono što je najtragičnije jest to da je u 21. stoljeću milijun ljudi u Jemenu pogođeno epidemijom kolere, od koje je umrlo više od pet tisuća ljudi, većinom djece. U Jemenu je prijeko potrebna humanitarna pomoć za 11 milijuna djece, a 500 tisuća djece zbog neuhranjenosti može umrijeti u svakom trenutku.

Novi šef američke diplomacije Anthony Blinken najavio je i promjene glede palestinsko-izraelskog pitanja te ponovno otvorio predstavništvo Palestine u SAD-a koje je Trump zatvorio. Nova američka administracija i dalje će priznavati Jeruzalem kao glavni grad Izraela, ali vjeruje da je jedino održivo rješenje u palestinsko-izraelskom sukobu “ rješenje s dvije države“. Isto tako, naglašena je potreba povratka nuklearnom sporazumu s Iranom.

Što dalje s talibanima

Blinken je najavio i da namjerava preispitati sporazum koji je Trumpova administracija zaključila s talibanskim pokretom. Naime, u veljači prošle godine Trumpova je administracija s talibanima potpisala sporazum kojim se predviđa povlačenje svih američkih snaga iz Afganistana do svibnja 2021., u zamjenu za to da pobunjenički pokret uđe u mirovne pregovore s afganistanskom vladom.

Analitičari se pitaju je li prozivanje Saudijske Arabije za humanitarnu katastrofu u Jemenu početak suprotstavljanja krvavoj politici saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana, miljenika Donalda Trumpa i dijela Zapada.

Vrijeme će brzo pokazati. Bidenovo obećanje u predizbornoj kampanji kako će kazniti krivca za okrutno ubojstvo saudijskog disidentskog novinara Jamala Khashoggija te javnosti predočiti dokaze koje je sakupila američka obavještajna služba CIA.

Nakon istrage koju je vodila CIA prošle godine, zaključivši kako je princ Bin Salman naručio ubojstvo saudijskog novinara Jamala Khashoggija, koji je ubijen u saudijskom konzulatu u Istanbulu 2. listopada prošle godine tako da je njegovo tijelo raskomadano motornom pilom i otopljeno u kiselini, Trump tada nije reagirao i stalno je izbjegavao tu temu