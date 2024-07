Biden je rekao da ga samo Bog može maknuti iz utrke. Onda je stigla ova žena

Američki predsjednik Joe Biden tjednima je, sve do ove nedjelje, inzistirao da će ostati demokratski kandidat za Bijelu kuću. No, čini se da je utjecaj bivše predsjednice Zastupničkog doma Nancy Pelosi bio prejak za Bidena da bi ga mogao izdržati. Navodno je Pelosi rekla Bidenu da ne može vidjeti način na koji bi mogao ponovno pobijediti na izborima.

Predsjednik Joe Biden početkom ovog mjeseca rekao je da će odstupiti kao demokratski kandidat samo ako "Svemogući Gospodin" siđe i kaže mu da to učini. U nedjelju je Biden – opterećen sve većim brojem demokratskih zakonodavaca koji su ga pozivali da napusti utrku – odustao od kandidature i podržao potpredsjednicu Kamalu Harris, podsjeća Business Insider.

Dok su tjednima kružile spekulacije o Bidenovim namjerama nakon njegova lošeg nastupa u prošlomjesečnoj debati, njegova odluka da se povuče ipak je iznenađujuća jer je više puta naglašavao da će nastaviti svoju kampanju za reizbor. Kao veteran washingtonske politike s više od 50 godina iskustva, Biden je preživio mnoge političke oluje kao malo koji drugi kandidat u modernoj povijesti. Međutim, sada je naišao na izazov zvan Nancy Pelosi, koja je i dalje jedna od najvažnijih političarki Demokratske stranke iako više ne predvodi Demokrate u Zastupničkom domu.

Pelosi je to radila u Zastupničkom domu od 2007. do 2011. i ponovno od 2019. do 2023. godine, oslanjajući se na pobjede u ključnim 'swing državama', odnosno u onim saveznim državama u kojima bi pobjedu mogao odnijeti bilo koji kandidat. Uz svoju poznatu vještinu pridobivanja glasova u Kongresu, također ima izniman osjećaj za prepoznavanje kada su kandidati u nevolji u svojim izbornim okruzima.

Biden je nakon debate nastavio zaostajati za Trumpom. Dinamika koju se Biden nadao promijeniti jednostavno se nije mijenjala. Prema The New York Timesu, Pelosi je privatno rekla Bidenu i nekim kolegama da ne može vidjeti način na koji bi njegova kandidatura mogla napredovati. Također je radila iza kulisa kako bi ga potaknula da odustane. Njezin utjecaj bio je toliko snažan da je Biden smatrao da je ona "glavni pokretač" cijele situacije, prema The Timesu.

Također je gostovala u MSNBC-ovoj emisiji "Morning Joe" (jednoj od Bidenovih omiljenih emisija) i rekla da je na njemu da odluči želi li ostati u utrci, iako je već jasno i više puta rekao da ostaje. Važno je napomenuti da ga u intervjuu nije izričito podržala i rekla je da "vrijeme istječe" za njegovu odluku, koju je, opet, već donio. Njezine izjave i tajne radnje nesumnjivo su dale njezinim demokratskim kolegama u Kongresu podršku koja im je trebala da pozovu Bidena da se povuče. Pelosi je, inače, istinska institucija Demokratske stranke. Tijekom svoje karijere imala je značajan utjecaj na vođenje stranke i oblikovanje politike u SAD-u. S Bidenom surađuje desetljećima i pomogla je progurati ključne zakone kroz Zastupnički dom.

Pelosi već dugo ističe svoj snažan i dobar radni odnos s Bidenom. Međutim, kampanja za predsjedničke izbore 2024. predstavljala je ključnu prekretnicu s kojom se morala suočiti. Svjesna je bila da Biden nakon debate u lipnju nastavlja gubiti podršku u anketama. Demokrati iz ključnih saveznih država, poznatih kao "swing states", izrazili su joj svoju zabrinutost da bi Biden mogao umanjiti entuzijazam za stranku i jasno su prenijeli svoje brige o njegovu trenutnom položaju.

Pelosi, poznata po svojoj izravnosti, nije slučajno vodila Demokratski klub Zastupničkog doma 20 godina. Bidenov odlazak iz utrke i podrška Kamali Harris kao njegovoj nasljednici pokazali su prijenos vlasti kakav su mnogi demokrati željeli vidjeti ranije u njegovu mandatu. Međutim, to je također naglasilo trajnu moć Pelosi, čiji utjecaj i dalje duboko oblikuje Demokratsku stranku.

