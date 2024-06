Bezdimni proizvodi imaju od 95 do 99 posto manje toksičnih spojeva od cigareta

Europski plan za borbu protiv raka koji do 2040. predviđa “generaciju bez duhana”, odnosno manje od 5 posto pušača u EU, zabrana prodaje aromatiziranog duhana, zabrana pušenja u javnim prostorima, neoznačena pakiranja i visoko oporezivanje parilica (vapea) i drugih sigurnijih nikotinskih proizvoda, samo su neke od tema o kojima se ovih dana raspravljalo na konferenciji Globalnog foruma o nikotinu u Varšavi. Razgovaramo s Gizelle Baker, doktoricom znanosti epidemiologije i biometrije te potpredsjednicom za suradnju sa znanstvenom zajednicom Philip Morris Internationala (PMI), odgovornom za strategiju znanstvenog angažmana i komunikaciju znanosti.

Kakav je stav Philip Morrisa o EU planu? Kako vi vidite budućnost bezdimnih proizvoda u EU?

Uporaba duhana uzrokuje više od 80 posto slučajeva raka pluća u Europi. Potrebno je smanjiti izloženost pušača kancerogenim spojevima koji nastaju izgaranjem cigarete i tu bezdimni proizvodi igraju važnu ulogu. Iako svi znamo da bi prestanak bio najbolji, ljudi i dalje svakodnevno puše. Bezdimni proizvodi, koji ne sagorijevaju, smanjuju razine kancerogenih spojeva i izloženost česticama koje uzrokuju iritaciju i upalu u tijelu, što dovodi do raka i drugih bolesti.

Kakvim znanstvenim podacima potkrepljujete tvrdnje o smanjenoj štetnosti bezdimnih proizvoda u usporedbi s cigaretama?

Glavna prednost bezdimnih proizvoda je smanjenje razina toksičnih spojeva kao rezultat izostanka sagorijevanja duhana. Kod pušenja, osim što se dim emitira u zrak, inhalira se izravno u pluća 10-20 puta dnevno svaki dan desetljećima. To je kronična izloženost svim toksičnim spojevima i česticama u dimu koje uzrokuju bolesti povezane s pušenjem. U znanstvenim procjenama svakog bezdimnog proizvoda prvo pokazujemo odsutnost sagorijevanja, kojeg nema u bezdimnim proizvodima, bez obzira sadrže li duhan ili se radi o e-tekućinama. Potom proučavamo aerosol koji se otpušta i vidimo znatno smanjenje razine toksičnih spojeva.

Ovisno o proizvodima, razine emisija toksičnih spojeva mogu biti od 95 do 99 posto manje u usporedbi s cigaretama. Naš vape proizvod ima do 99 posto manje emisija toksičnih tvari, dok kod proizvoda za grijani duhan smanjenje iznosi oko 95 posto. Naravno, ovo ne znači smanjenje rizika od 95/99 posto te da i bezdimni proizvodi nisu bez rizika. Razumijemo skepticizam zbog nedostatka dugoročnih dokaza i kontinuirano radimo na provođenju studija koje će ih generirati, ali za to je potrebno vrijeme. Kada sastavimo sve dokaze vladinih izvješća, neovisnih istraživanja i istraživanja industrije, možemo dobiti cjelokupnu sliku koja ukazuje na smanjenje rizika od štete uzrokovane korištenjem bezdimnih proizvoda.

Kako odgovarate na kritike prema kojima postoji mogućnost da vaša znanstvena istraživanja nisu nepristrana?

Kada provodimo studije, generiramo podatke kojima dokazujemo da naši proizvodi djeluju, a neovisni istraživači mogu popuniti eventualne praznine jer su sva naša istraživanja transparentna i javno dostupna. Zato je ukupnost dokaza toliko važna. Kada pogledamo neovisne dokaze, kao što je Cochrane Review, oni dolaze do istog zaključka kao i mi, a to je da smanjenjem sagorijevanja smanjujemo emisiju toksičnih spojeva što vjerojatno smanjuje rizik od bolesti. Američki FDA analizirao je naše studije i testirao naše proizvode te došao do istih zaključaka. To je vlada koja je bila svjesna potencijalne pristranosti industrijskih podataka.

Kako se PMI priprema za prijelaz tržišta s tradicionalnih cigareta na bezdimne proizvode? Koliko je vjerojatna budućnost bez dima?

Imamo ambiciju postati tvrtka s više od dvije trećine bezdimnih proizvoda do 2030. godine. Nastavit ćemo s razvojem inovacija kako bismo onima koji nikako ne žele prestati pušiti stavili na raspolaganje manje štetne, bezdimne proizvode dok ne dođemo do točke da više nemamo cigareta.

Je li realan cilj Europske komisije o smanjenju uporabe duhana na manje od 5 posto do 2040.?

Pravo pitanje ovdje je – je li to pravi cilj? Ono što znamo iz dokaza jest da se prava promjena događa kada prestanete sagorijevati duhan ili bilo koji drugi spoj. Ono što trebamo eliminirati je dim, a to možemo učiniti na mnogo različitih načina.

Kako ocjenjujete situaciju u Hrvatskoj s bezdimnim proizvodima?

Vidljivo je da u Hrvatskoj postoji znatan broj ljudi koji su nekada pušili cigarete, a sada prelaze na bezdimne proizvode. Regulacija bezdimnih proizvoda imat će ključnu ulogu, a ona je trenutačno vrlo stroga, odnosno izjednačuje bezdimne proizvode s cigaretama. Promjene u ovom smislu omogućile bi koristi za javno zdravstvo i povećale broj ljudi koji prelaze na manje štetne proizvode. Zato je potrebno regulatorno okruženje i društveno prihvaćanje novih proizvoda.

Koliko ste dosad uložili u tzv. manje štetne proizvode?

U razvoj i komercijalizaciju bezdimnih proizvoda uložili smo više od 12,5 milijardi dolara od 2008. godine. To je ogromna investicija kojom se želi punoljetnim pušačima koji ne žele prestati pušiti omogućiti prelazak na bezdimne alternative, što je svakako bolje u odnosu na nastavak pušenja cigareta.

