Beroš prvi put progovorio o švedskom modelu: 'Lako je biti general nakon bitke'

Na samom početku emisije otkriveno je porijeklo ministrova imena koje je dobio po američkoj inačici imena svoga djeda Vicka koji je u potrazi za boljim životom odselio u SAD gdje se morao upisati kao William, a da u obitelji ima još zanimljivih imena svjedoči i obiteljska maltezerica koja se zove Kina.

Beroš je bio odličan učenik, no pri izboru liječničkog zanimanja najveću je ulogu odigrala njegova teta. Ona ga je, otkriva, od djetinjstva pripremala za taj poziv. Manualne vještine naslijedio je pak od oca, što je presudilo u izboru specijalizacije.

"Neurokirurgija je za mene pun pogodak jer volim brzo odlučivati i to kombinirati sa spretnošću svojih ruku. Kada bih ponovno odlučivao, opet bih izabrao zanimanje neurokirurga", otkrio je Vili Beroš.

S politikom je, kaže, druga stvar. Politiku je izabrao kao posljedicu dugogodišnjeg rada u sustavu.

"Kada dugo radite u sustavu, onda vidite i dobre i loše stvari. Prirodno je da one loše želite ispraviti. U jednom trenutku dobio sam ponudu da ispravim loše stvari - i sada sam u toj misiji. Što se tiče sprječavanja širenja zaraze koronavirusa, to za sada ide odlično, a kad je riječ o općenitim problemima zdravstvenog sustava, to ćemo tek vidjeti", istaknuo je Beroš.

Kratko je prokomentirao i mogućnost skorog održavanja izbora, rekavši kako ne vidi nikakvih problema s njihovim održavanjem ako epidemiološka situacija bude povoljna.

Na sve glasnije priče da smo se trebali ugledati na Švedski model odgovorio je da je najlakše je biti general poslije bitke i da osobno smatra da je naš pristup bio puno bolji.

„Ako pogledamo broj oboljelih i mrtvih, oni se jednostavno ne mogu komparirati. Negdje sam čak pročitao, ne znam je li to službeni dokument, da su oni razmišljali da osobe starije dobi uopće ne bi stavljali na respirator. To je apsolutno neprihvatljivo i na takav scenarij nikako ne bi mogli pristati. Naša epidemiologija je proučavala sve modele i odlučili smo da je za naše uvjete ovo bila najbolja strategija“, istaknuo je Beroš, dodajući kako su mu i dandanas na pameti slike lijesova iz Bergama.

„Cijelo sam se vrijeme bojao da se takvo što ne dogodi i nama. A to se realno moglo dogoditi. Naši prvi pacijenti donijeli su virus s tog područja. Znači, to je isti virus. Sve što smo radili, radili smo da nam se ne dogodi takvo što. I uspjeli smo. A što će biti kasnije, to ćemo vidjeti. U ovom trenutku stojimo mnogo bolje nego što sam očekivao", istaknuo je Beroš u BizCastingu.

Najavio je da će pomno pratiti situaciju sa zarazom i reagirati ponovnim stezanjem mjera ako se pojavi veći broj slučajeva.

„Sad imamo nekoliko žarišta, ali nadam se da ćemo brzim djelovanjem to brzo ograničiti. U ovom trenutku stojimo puno, puno bolje nego što su bila moja očekivanja“, rekao je pa se osvrnuo na same početke borbe protiv epidemije.

"Bili smo u stalnom kontaktu s kolegama iz Italije. Mogu reći da smo upravo iz situacije u Italiji mnogo naučili. U hodu smo mijenjali strategiju obrane, učeći, između ostalog, i na njihovim primjerima. Usporedo smo pripremali zdravstvene ustanove za prijam najvećeg broja pacijenata zaraženih koronavirusom. Najprije smo mislili pripremiti sve zdravstvene ustanove za prijam težih bolesnika, a kada smo vidjeli da je zaraza ušla u talijanske bolnice, donijeli smo odluku i to učinili u sklopu bolnica u najvećim hrvatskim gradovima. Na taj smo način sačuvali najveći dio bolnica da mogu pružati usluge ostalim građanima. Imali smo ekscesa, poput ulaska virusa u neke bolničke odjele, ali smo sva žarišta, zahvaljujući brzoj reakciji epidemiologa, brzo primirili. Uspjeli smo u nakani da nam zdravstveni sustav ne bude preopterećen, što je presudno za smanjenje smrtnosti", pojasnio je Beroš i dodao da smo sada u fazi potpune reaktivacije zdravstvenog sustava, uključujući i najveći dio kompleksa KB-a Dubrava.

Hrvatski zdravstveni sustav je, smatra Beroš, odličan, no može biti još bolji.

"Naš sustav temelji se na entuzijazmu liječnika, ali može biti bolje organiziran i možemo unaprijediti njegov sustav financiranja. Sve se oko nas mijenja. Mijenjaju se i bolesti, tako da se moramo prilagođavati“, poručio je.

Naglašava kako ne bježi od razmišljanja o privatizaciji i ističe kako privatni i javni zdravstveni sektor moraju raditi skupa jer nijedna država na svijetu nije dovoljno bogata da apsolutne sve potrebne usluge pruži isključivo kroz javno zdravstvo.

„Moramo kombinirati javno i privatno, s tim da javni sustav mora biti temelj, a privatni određena nadgradnja“, izjavio je.

Odbacio je teorije zavjere za koje smatra da ugrožavaju zdravlje ljudi. „U znanost iskreno vjerujem. Stoga ne mogu razumjeti nekoga tko ne vjeruje u cjepiva jer su cjepiva spasila živote milijuna ljudi i pomogla da neke smrtonosne bolesti nestanu. Ne mislim tu, naravno, na neka nova i neispitana cjepiva jer se u primjeni takvih cjepiva mora biti oprezan. Govorim o cjepivima koja su dugo u primjeni i koja su pokazala rezultate. U medicini rijetko kad dva i dva daju četiri jer svatko od nas na određeni lijek reagira drugačije, međutim, ne možemo generalizirati na osnovi izdvojenih slučajeva", naglašava ministar zdravstva.

U BizCastingu je na maketi mozga održao i mali tečaj neuroanatomije.

"Mozak nam je podarila priroda i on nas čini drukčijim od drugih bića. Jedino u koordinaciji svih dijelova mozga ljudi mogu funkcionirati. Bitno je promišljati, razgovarati i informirati se. Tad većina stvari sjedne na svoje mjesto", pojasnio je Beroš.

Na pitanje kada će početi održavanje nogometnih utakmica ovaj vatreni Hajdukovac odgovara da se razmišlja o njihovu održavanju, ali bez publike. Vezano uz nogomet, Beroš je bio na utakmici Hajduk - Crvena zvezda kada je objavljeno da je preminuo drug Tito, pa je voditelju BizCastinga u šali potvrdio istinitost anegdote da je u tom trenutku i lopta ostala u zraku.

VIDEO: Ministar Vili Beroš: 'Pokušavam opravdati to što su ljudi pohitali iz Zagreba jer to je bilo instinktivno'