Beroš: Podignut ćemo stupanj pripravnosti na veću razinu, ali nema mjesta panici

Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maja Grba Bujević izvijestila je u ponedjeljak da je tijekom noći u Hrvatskoj uvedena nova mjera zdravstvenog nadzora u samoizolaciji za osobe koje dolaze iz zahvaćenih područja talijanskih pokrajina Veneto i Lombardije.

To ne vrijedi za osobe koje su jučer i prekjučer došle, primjerice, iz Venecije. One ne trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom, osim ako su jučer dobile rješenje o nadzoru. U tom slučaju, to nije nadzor u samoizolaciji već nadzor bez ograničenja kretanja, izjavila je Grba Bujević na izvanrednoj konferenciji za novinare u Ministarstvu zdravstva

Mjere nadzora već se provode deset dana, a sada je samo uveden nadzor za ljude koji dolaze iz te dvije talijanske pokrajine. I dalje vrijede mjere za kontinentalnu Kinu i osobe koje su boravile tamo unutar 14 dana te osobe koje su boravile u Južnoj Koreji nakon 16. veljače, rekla je načelnica Kriznog stožera.

Ministar zdravstva Vili Beroš istaknuo je kako je u preko 80 slučajeva klinička slika bolesti uzrokovane koronavirusom blaga.

- U preko 80 posto slučajeva slika uzrokovana ovim koronavirusom je blaga. Ne treba dizati paniku - rekao je ministar Vili Beroš. - Donijeli smo određene mjere i preporuke - izjavio je i dodao da se iz sata u sat moraju provoditi potrebne mjere.

- Podignut ćemo stupanj pripravnosti na veću razinu, ali nema mjesta panici - rekao je Beroš. Ministar je rekao i kako će krizni stožer djelovati u dva pravca. Prvi je sprječavanje ulaska virusa u Hrvatsku, a drugi, ako se virus pojavi, da se reagira na pravi način i ograniči širenje. Na konferenciji je otkriveno i kako moramo biti spremni na primanje većeg broja osoba u karantenu te da se traže lokacije gdje će se nalaziti te karantene. Najvjerojatnije će to biti neki udaljeniji hoteli.

Ministar je rekao i kako moraju upozoriti stomatologe da su u izrazito velikoj opasnosti da se zaraze ako kod njih dolaze ljudi iz zaraženih područja.

- Dali smo im upute i preporuke, moramo biti oprezni - izjavio je.

- Maskica kao takva ne služi u preventivne svrhe. Eventualno je dobra za bolesnike da spriječe širenje virusa - rekao je Beroš. Rekao je i kako smo u ovom trenutku imamo kapacitete ograničene na infektološke odjele, ali i da su 'razrađeni scenariji za proširenje kapaciteta'. Ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak, izjavio je kako se apelira na iskrenost osoba koje ulaze u Hrvatsku.

- Samo mjerenje temperature na granici nije pretjerano učinkovito - rekao je Capak na konferenciji. Dodao je i da će zdrave osobe koje dolaze u Hrvatsku na jedan dan, ako izjave da nemaju simptome, dobiti dozvolu za ulazak u Hrvatsku i isti dan se vrate u Italiju. - Za osobe simptomima to neće biti moguće te će oni biti pod kontrolom ili u Hrvatskoj ili Italiji - izjavio je.

Radnici na kruzeru - Oni su još uvijek na kruzeru, znamo da nisu pozitivni. Kada su testirani, gdje su testirani i kada će ih pustiti, to ne znamo - rekao je Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemologiju zaraznih bolesti.