Beroš o izborima za gradonačelnika Zagreba: 'Uvijek postoji opcija'

U izuzetno kratkom periodu ministar Vili Beroš postao je jedan od najprepoznatljivih političara u zemlji, a njegov rad u Nacionalnom stožer za civilnu zaštitu za vrijeme pandemije koronavirusa itekako se urezao u pamćenje građana. Kako popuštaju mjere i život se vraća u normalu, ministar Beroš najavio je kako će se suočiti s jednim od vječnih problema hrvatskog zdravstva - listama za čekanje.

- Već je u tijeku jedna sistemska analiza onoga što je bilo napravljeno i na osnovi tih elemenata nadam se da ćemo biti u mogućnosti unaprijediti cijeli bolnički sustav. Dakle, nije samo riječ o listama čekanja, riječ je o organizacijskom modelu i primarne zaštite i bolnica i financiranja. Tako da su to sve elementi s kojima se jedva čekam suočiti, a koliko ću biti uspješan, to ćemo vidjeti, ali neke elemente i energiju imam - ispričao je ministar za RTL.

Na pitanje hoće li vas moći ocijeniti i na lokalnim izborima i želi li biti gradonačelnik Zagreba, kazao je: - O tome još nismo razgovarali, te teme su pred nama u dužem vremenskom periodu.

VIDEO: Večernjakov online panel "Suživot zdravstva s novim koronavirusom"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istaknuo je kako je on ponajprije liječnik i ministar zdravstva i da želi biti krajnje funkcionalan, ali da se treba znati da je on član Vlade, dio HDZ-a i provodi njihovu politiku i da će ako mu stranka dodijeli neke druge zadatke za koje bude smatrao da ih može izvršiti da će na to pristati i to u interesu hrvatskih građana.

Upitan postoji li opcija, odgovorio je: - Uvijek u životu postoji opcija.

Ministar je komentirao i dvije odluke Nacionalnog stožera koje su izazvale najviše prijepora u javnosti: zabranu rada nedjeljom i dopuštanje misnih slavlja prije, primjerice, dopuštanja proba u kazalištima.

Ja ću vam reći sljedeće - od prvog trenutka sva smo svoja razmišljanja i ideje bazirali na epidemiološkim preporukama. Ja kao ministar uopće nisam puno razmišljao i odlučivao o tome koje mjere kad, struka je iznjedrila što i kako. A kad smo kod nedjelje, vi znate da je mobilnost građana jedan od većih faktora širenja infekcije pa nedjelja kao dan kad ne rade ljudi, škole, vrtići ... čak se i nametnula kao logičan izbor da dodatno smanjimo tu mobilnost - naveo je Beroš.