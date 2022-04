Beroš: Nikome nisam pogodovao, nisam dijelio poslove, a hoću li ostati ministar odlučit će premijer

Ministar zdravtsva Vili Beroš gostovao je u Dnevniku Hrvatske radiotelevizije gdje se osvrnuo na prozivke da je pogodovao prilikom nadogradnje informatičke opreme.

Beroš se slaže s Božom Petrovom da bi ministar trebao odstupiti ako je nalaz Državne revizije loš.

>> VIDEO Beroš: Nemam prijatelja u IT-ju kojima bih mogao sređivati posao

- Upravo je nalaz Državne revizije za financijsko poslovanje Ministarstva zdravstva bezuvjetan. Dakle, pozitivan i dobar. Ono što nije dobro, zbog čega smo dobili uvjetnu ocjenu, određena je usklađenost poslovanja i na tom tragu postoje ispravci u određenom knjigovodstvenom funkcioniranju Ministarstva zdravstva. Dakle, uočena je i prihvaćena na neki način ocjena i već su pokrenute izmjene - rekao je Beroš za Dnevnik HRT-a.

- Kada je riječ o funkcioniranju ministarstva, odgovorno mogu tvrditi da nije bilo nikakvog pogodovanja niti imam prijatelje kojima dijelim poslove niti se bilo što takvo događa - naglasio je.

Ministar Beroš je istaknuo da su svi poslovi pokrenuti na traženje struke, a procesi javne nabave provedeni sukladno zakonu.

- Isto tako, svi daljnji elementi, uključujući i plaćanje, u skladu su sa zakonom - rekao je ministar Beroš koji smatra da je moguće da su napadi na njega povezani s rekonstrukcijom Vlade.

Beroš pod pritiscima



- Mogu reći da sam izvrgnut određeni pritiscima kada je riječ o promjenama u zdravstvenom sustavu. Činjenica je da je zdravstveni sustav desetljećima zanemarivan. On zahtjeva promjene, potrebno je napraviti puno iskoraka u funkcioniranju cjelokupnog zdravstvenog sustava. Ova Vlada je to spremna, ja sam kao ministar to spreman. Sigurno postoje oni koji imaju određene stečene pozicije, koji možda ne bi voljeli promjene - rekao je i još jednom naglasio:



- Nikome nisam pogodovao, nisam dijelio poslove, nije se nikome plaćalo ništa što nije odrađeno. Čuo sam od oporbe da poslovni procesi u ministarstvu ne idu, da nemamo informatičke procese koji rade pa bi ih pozvao u ministarstvo da dođu i provjere koji to ugovoreni i isporučeni program u Ministarstvu zdravstva ne funkcionira, rekao je Beroš koji se nada da će ostati ministar iako je spreman i na drugačiji ishod jer, napomenuo je, premijer sam odlučuje o svom timu.



- Na meni je da dok sam ministar u Vladi, da budem fokusiran na unaprjeđivanje zdravstvenog sustava i elemente koji se odnose na korisne faktore za bolesnike i djelatnike u zdravstvenom sustavu - zaključio je.

