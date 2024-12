Beroš bez posla, ali s plaćom od 4608 eura: Aktivirao privilegije i odbio povratak na posao

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš , iako više od mjesec dana nije na ministarskoj dužnosti, i dalje prima plaću kao član Vlade. Sukladno zakonu, bio je obavezan u roku od 30 dana ažurirati svoju imovinsku karticu, što je i učinio. Tako je postalo poznato da Beroš koristi povlasticu “6 plus 6”, prema kojoj će idućih šest mjeseci primati punu plaću, a zatim još pola godine pola tog iznosa. Trenutno mu država mjesečno isplaćuje 4608 eura, iako nije u radnom odnosu.

Da je želio raditi, mogao se vratiti na svoje radno mjesto u KBC-u Sestre milosrdnice, no ondje se nije ni javio, piše Novi list. Odluku o aktiviranju ove povlastice omogućila mu je Vlada, iz koje je izbačen zbog uhićenja. Da je kao saborski zastupnik zatražio istu povlasticu, nije sigurno da bi mu bila odobrena, s obzirom na to da je Nataliji Martinčević, zastupnici u Hrvatskom saboru, takav zahtjev odbijen, unatoč tome što je njeno radno mjesto u međuvremenu ukinuto.

Prema Beroševoj imovinskoj kartici iz lipnja, njegova ministarska plaća iznosila je 2650 eura. No, nakon što je smijenjen, a plaće dužnosnika povećane, sada prima 4608,58 eura mjesečno. Nakon prvih šest mjeseci korištenja povlastice, idućih šest primat će polovicu tog iznosa – 2304 eura.

Iz Novog lista podsjećaju na Beroševu izjavu nakon izlaska iz istražnog zatvora u Remetincu, kada je rekao da mu povlastica “6 plus 6” omogućuje osiguranje egzistencije za obitelj. Njegova supruga, zaposlena u dječjem vrtiću, zarađuje 1432 eura mjesečno. Postoji mogućnost da Beroš još jednom iskoristi ovu povlasticu, pod uvjetom da aktivira svoj zamrznuti saborski mandat i ne bude pravomoćno osuđen do 2028. godine za kazneno djelo uzimanja mita. Pretpostavlja se da je njegov radni odnos u KBC-u Sestre milosrdnice prestao, no bolnica nije potvrdila njegov trenutni status. Ako je to slučaj, ponovno bi imao pravo na povlasticu, osim ako u međuvremenu ne bude osuđen.

